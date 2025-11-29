Son Mühür- “Şimdi iktidar zamanı” sloganıyla toplanan Cumhuriyet Halk Partisi’nin 39’uncu Olağan Kurultayı, ikinci gün çalışmalarına sabah saatlerinde devam etti.

Kurultayın ikinci günü 10.00’da başladı

CHP kurultayının ikinci gün programı saat 10.00’da açılış konuşmalarıyla başladı. Parti örgütü, delegeler ve davetliler salonda yerlerini alırken gündem maddeleri doğrultusunda süreç ilerledi.

Genel başkanlık seçimi sürece girdi

Kurultayın en kritik aşaması olan genel başkanlık seçimi saat 15.30 itibarıyla başladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kurultaya tek aday olarak girdi. Delegelerin oy kullanma işlemleri belirlenen takvim çerçevesinde devam ediyor.

Özgür Özel oyunu kullandı

Mevcut Genel Başkan Özgür Özel, “Şimdi İktidar Zamanı” temasıyla düzenlenen kurultayda oyunu kullandı. Özel’in oy verme işlemi sırasında salonda yoğun ilgi olduğu görüldü.

Oy kullandıktan sonra açıklama yaptı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, kurultayda oy kullanmasının ardından yaptığı açıklamada, partinin zorlu ancak gerekli bir süreci geride bıraktığını ifade etti.

Sürecin tüm taraflar açısından kolay olmadığına dikkat çeken Özel, yaşananların parti örgütüne önemli bir deneyim kazandırdığını söyledi.

“Delegeler omuz omuza durdu”

Özel, geçmiş dönemlerde yaşanan rekabetlerin bir kenara bırakıldığını belirterek, önceki dönem delegeleri ile İstanbul delegelerinin bütünleştiğini, yeni delegelerin de bu birlikteliğe katılarak omuz omuza durduğunu vurguladı. Bu tablo sayesinde sürecin başarıyla aşıldığını kaydetti.

“Bu parti baskılara pabuç bırakmaz”

Cumhuriyet Halk Partisi’nin savaş meydanlarında kurulduğunu hatırlatan Özel, böylesi bir geleneğe sahip partinin baskı ve yıldırma girişimlerine boyun eğmeyeceğini ifade etti.

Bu duruşun yalnızca bilinen bir gerçek olmaktan çıkartılarak, dost ve rakip tüm çevrelere açık biçimde gösterildiğini söyledi.

“Yeni bir başlangıç” vurgusu

Gelinen noktanın parti açısından yeni bir başlangıç olduğunu belirten Özel, bu dönemde mertçe rekabet etmek isteyen herkesle yarışmaya hazır olduklarını dile getirdi.

Partiyi yıpratmaya yönelik çabaların sonuç vermediğini ifade eden Özel, bu süreçte kadroların daha da güçlendiğini kaydetti.

“Biraz daha ustalaştık”

Kendilerine yönelik baskı girişimlerinin devam ettiğini belirten Özel, bu girişimlerin partiye geri adım attırmadığını, aksine mücadelede ve dost ile düşmanı ayırt etme konusunda daha tecrübeli bir noktaya taşıdığını söyledi.