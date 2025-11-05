Son Mührü- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Hat Holding A.Ş. ve Investco Holding A.Ş.’nin mal varlıklarına el konuldu. İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla her iki şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.

Başsavcılıktan açıklama

Cumhuriyet Başsavcılığı, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü 2024/293366 sayılı dosya kapsamında, Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama iddialarını incelediklerini bildirdi.

Açıklamada, mali tabloları manipüle eden, asılsız KAP bildirimleriyle piyasa hareketlerini yönlendiren, birlikte hareket ederek fiyat yükseltici veya düşürücü işlemler gerçekleştiren, farklı çevrelerden bağlantısız kişileri bir araya getirerek kamu güvenini yanıltmaya çalışan ve geçmişteki idari yaptırımları gizleyip saygın bir imaj oluşturmaya çalışan Hat ve Investco Holding’in, haksız menfaatleri gizlemek amacıyla çeşitli işlemler yaptığı kaydedildi.

İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği’nin 4 Kasım 2025 tarihli ve 2025/11423 sayılı kararıyla, söz konusu şirketlerin mal varlıklarına ve şüphelilere ait hisse paylarına el konuldu. Ayrıca, mali kayıtların korunması ve yatırımcıların haklarının güvence altına alınması amacıyla, İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği’nin 2025/11425 sayılı kararıyla TMSF kayyum olarak atandı.

Başsavcılık, soruşturmanın gizlilik kuralları çerçevesinde çok yönlü olarak sürdüğünü belirtti.

Soruşturmanın geçmişi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet suçundan elde edilen gelirleri borsa ve diğer yatırım araçları üzerinden akladığı iddiasıyla Investco Holding’e yönelik soruşturma başlatmıştı.

Soruşturmanın ilk aşamasında 19 Eylül’de aralarında borsacı Nihat Özçelik’in de bulunduğu 13 şüpheli tutuklanırken, aralarında ekonomist Işık Ökte’nin de bulunduğu 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Soruşturma daha sonra genişletildi ve 27 Eylül’de ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.