Son Mühür- Ticaret Bakanlığı, 04.11.2025 tarihinde Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden yaptığı iki ayrı bildirimle, piyasaya arzı yasaklanan ve toplatılmasına karar verilen ürünleri duyurdu. Söz konusu kararlar, ilgili ürünlerin taşıdığı ciddi güvenlik riskleri nedeniyle 7223 sayılı Kanun ve ilgili standartlar kapsamında alındı.

Çocuk Sweatshirt'ünde boğulma riski: 'By Gri' markasına toplatma

Ticaret Bakanlığı'nın ilk bildirimine göre, Mir Tekstil-Ramazan Gülmek firmasına ait "By Gri" markalı Unicorn Desenli Gri Sweatshirt adlı çocuk giyim ürününde güvensizlik tespit edildi. Ürünün menşe ülkesi Türkiye olarak belirtilirken, taşıdığı riskler arasında Boğulma (hem solunum yolunun tıkanması hem de hava akışının mekanik engellenmesi) ve Yaralanmalar yer alıyor.

Güvensizlik nedeni olarak, ürünün TS EN 14682 Standardının 3.2.1 maddesi gerekliliğini sağlamadığı belirtildi. Bu madde, küçük çocuklar için tasarlanan giysilerin şapka, üst göğüs veya boyun bölgesinde büzme ipi, fonksiyonel veya dekoratif kordon içermemesi gerektiğini şart koşuyor. Bakanlık, bu kurala uymayan sweatshirt'ün küçük çocukların kullanımı açısından ciddi risk teşkil ettiğini belirterek, 04.11.2025 tarihi itibarıyla piyasaya arzının yasaklanması ve toplatılması kararı aldı.

'Follow Me' plastik masa mekanik güvenlik testinde başarısız oldu

Bakanlığın aynı gün yayımladığı ikinci bildirim ise mobilya sektöründen geldi. Bursev Plastik Ve Dış Ticaret Anonim Şirketi tarafından üretilen "Follow Me" markalı Plastik Masa güvensiz ürünler listesine girdi. Türkiye menşeli bu ürünün taşıdığı riskler Yanıklar ve Yaralanmalar olarak açıklandı.

Masadaki güvensizlik nedeni, EN 581-3 Mekanik Güvenlik Testi'nden kaynaklanıyor. Ürün, test sırasında uygulanan 750 N yükte deforme olup kalma sonucu alarak standardı karşılayamadı. Bu durum, masanın kullanım sırasında beklenmedik bir çökme veya kırılmaya neden olabileceği ve bu yolla kullanıcılara zarar verebileceği anlamına geliyor. Bakanlık, bu tespitle birlikte, "Follow Me Plastik Masa" için de piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma önleminin 04.11.2025 tarihinde yürürlüğe girdiğini bildirdi.

Tüketicilere uyarı ve sektöre denetim mesajı

Ticaret Bakanlığı, toplatma kararı alınan ürünlere sahip olan tüketicilerin, ürünleri kullanmayı derhal bırakmaları ve iade prosedürleri hakkında ilgili firmalarla iletişime geçmeleri konusunda uyarıda bulundu.