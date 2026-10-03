Son Mühür- MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun da aralarında bulunduğu “Hakemler dosyası” soruşturması kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı. Kalan iki şüpheli ise yurt dışı çıkış yasağıyla adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edilen Ferhat Gündoğdu’nun ifadeleri de ortaya çıkmıştı. Ferhat Gündoğdu’nun emniyette verdiği ifadede, hakem Kerem Ersoy’a yönelik olduğu öne sürülen ses kaydı da gündeme geldi. Kayıtta Gündoğdu’nun Ersoy’a, “Hakemliğini bitirmekle bitirmemek arasında ramaktayım” dediği iddia edildi.

“Eziyet”, “resmi belgede sahtecilik”, “güveni kötüye kullanma” ve “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme” suçlamaları çerçevesinde sürdürülen soruşturmada tutuklanan isimler:

Ferhat Gündoğdu (Merkez Hakem Kurulu - MHK Başkanı)

Ferdi Karadoruk (TFF Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Başkanı)

Yunus Yıldırım (TFF MHK Eski Üyesi)

Alican Sağlar (TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu)

Emre Kosif (TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı)

Adli kontrol kararı verilen isimler:

Ahmet Şahin (TFF MHK Eski Başkan Vekili)

Sebahattin Şahin (MHK Üyesi ve TFF Eğitim ve 4. Bölge Sorumlusu)