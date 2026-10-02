Türkiye’de kumarhane ve turizm sektörünün bir dönem en çok konuşulan isimlerinden olan Sudi Özkan, 87 yaşında hayatını kaybetti. “Kumarhaneler Kralı” olarak da tanınan Özkan, özellikle 1980’li ve 1990’lı yıllarda yaptığı yatırımlarla İzmir ve Ege’de de önemli izler bıraktı.

Türkiye’de casinoların yasal olarak faaliyet gösterdiği yıllarda sektörün en büyük isimlerinden biri haline gelen Özkan’ın, kumarhanelerin kapatıldığı 1998 yılına gelindiğinde Türkiye genelinde 19 kumarhane işlettiği belirtiliyor.

İzmir ve Kuşadası’nda iz bıraktı

Sudi Özkan’ın iş hayatında Ege Bölgesi’nin ayrı bir yeri vardı. İzmir’den Kuşadası’na, Bodrum’a kadar uzanan turizm yatırımlarıyla bölgede uzun yıllar adından söz ettirdi.

İzmir Hilton’daki casino işletmesi, Kuşadası’ndaki Adakule ve Korumar otelleri ile Bodrum’daki Karia Princess, Özkan’ın Ege’de adıyla özdeşleşen işletmeler arasında yer aldı.

Özellikle Kuşadası’nın Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden biri haline geldiği yıllarda Özkan’ın bölgedeki yatırımları dikkat çekti.

19 kumarhaneye ulaşmıştı

Sudi Özkan’ın hikayesi yalnızca otelcilikle sınırlı kalmadı. Casino işletmeciliğinde hızla büyüyen Özkan, Türkiye’nin farklı noktalarında açtığı işletmelerle sektörün en tanınmış patronlarından biri oldu.

Bu dönem ona kamuoyunda yıllarca kullanılacak olan “Kumarhaneler Kralı” unvanını da getirdi.

Ancak Türkiye’de kumarhanelerin kapatılması Özkan açısından da bir dönemin sonu oldu. Özkan daha sonraki yıllarda faaliyetlerinin önemli bölümünü yurt dışına taşıyarak turizm ve eğlence sektöründeki yatırımlarına devam etti.

Bir dönemin simge isimlerinden biriydi

Sudi Özkan, iş hayatındaki hızlı yükselişi, turizm yatırımları ve casino sektöründeki ağırlığıyla Türkiye’nin yakın dönem ekonomi ve turizm tarihinde iz bırakan isimlerden biri oldu.

Özellikle İzmir, Kuşadası ve Bodrum’daki faaliyetleri nedeniyle Ege’de de yakından tanınan Özkan, 87 yaşında hayata veda etti.