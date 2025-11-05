Son Mühür-CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın ihtiyati tedbir kararına yaptığı itiraz, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından reddedildi. Böylece Gürsel Tekin’in de aralarında bulunduğu kayyum heyetinin görevine devam etmesine hükmedildi.

Genel Merkez’in itirazı sonuçsuz kaldı

CHP Genel Merkezi’nin, 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde seçilen yönetimin görevden uzaklaştırılması talebiyle açtığı davaya ilişkin itiraz da mahkeme tarafından kabul edilmedi. Geçici kurul kararı geçerliliğini koruyarak kayyum olarak atanan Gürsel Tekin’in görevi sürüyor.

Duruşmalar ve süreç

Davaya ilişkin son duruşma 3 Ekim’de yapılmıştı. Mahkeme, 2 Eylül tarihli tedbir kararının istinaf sürecinin tamamlanmasını bekleme kararı alarak duruşmayı 21 Kasım’a ertelemişti.

Ne olmuştu?

Mahkeme kararıyla 29 Eylül’de görevden alınan Özgür Çelik’in yerine kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, CHP’nin 39. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde Çelik’in yeniden seçilmesi ve mazbatasını alması sonrası dikkat çekici bir durum ortaya çıkardı.