Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan rüşvet soruşturmasında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek de tutuklu isimler arasında yer alıyor. Yeni bir gelişme daha yaşandı.

8. dalga operasyonu!

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik gerçekleştirilen 8. dalga operasyonda, 8 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan 8 kişiden 7'sinin iş insanı birinin ise belediye personeli olduğu ifade edildi.

Ne oldu?

5 Temmuz tarihinde Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet soruşturması çerçevesinde, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve eski gelini Z.K. gözaltına alınmıştı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, kararın ardından ise görevinden uzaklaştırılmıştı.