Son Mühür - Endonezya Sismoloji ve Meteoroloji Ajansı, sabahın erken saatlerinde Papua eyaletinde 6,8 büyüklüğünde bir depremin gerçekleştiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, depremin merkez üssünün Papua'nın Sarmi kentinin 61 kilometre kuzeybatısında olduğu ve sarsıntının 21 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Yetkililer, depremde can kaybı ya da ciddi bir hasar olup olmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklamada bulunmadı. Bölgede olası etkilerin tespiti için arama-kurtarma ekiplerinin sahaya sevk edildiği açıklandı.

Geçtiğimiz hafta da Filipinler'de olmuştu

Endonezya, sismik hareketliliğin yoğun olduğu Pasifik Ateş Çemberi üzerinde yer alıyor. Geçtiğimiz hafta Filipinler açıklarında meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından, Endonezya'nın Kuzey Sulawesi ve Papua bölgeleri için tsunami uyarısı yapılmıştı.