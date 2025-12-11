Son Mührü- Fed’in faiz kararı sonrasında değerlendirmelerde bulunan Goldman Sachs, küresel yatırımcıların portföylerini yeniden altına yönlendirdiğine dikkat çekerek değerli metalde güçlü bir yükseliş potansiyeli bulunduğunu bildirdi. Banka, mevcut altın pozisyonlarının görece düşük seviyelerde olmasına ve portföy çeşitlendirme eğilimindeki artışa işaret ederek, ons fiyatının 2026 sonuna kadar 4.900 dolar tahmininin de üzerinde bir seviyeye çıkabileceği öngörüsünü paylaştı.

Portföy stratejilerindeki değişim altına ek destek sağlıyor

Goldman Sachs’ın analizine göre yatırımcıların riskten korunma amaçlı altına yönelmesi ve uzun vadeli stratejilerde altının ağırlığının artması, fiyatların önümüzdeki dönemde yukarı yönlü seyrini sürdürebileceğine işaret ediyor. Banka, son haftalarda çok sayıda yatırımcının altına yeniden pozitif tahsis çağrısı yaptığını, bunun da değerli metal için ek bir destek unsuru oluşturduğunu belirtti.

Fed kararı sonrası piyasanın ilk tepkisi

ABD Merkez Bankası’nın faiz kararının açıklanmasının ardından ons altın güne hafif düşüşle başladı. Değerli metal, açılış sonrası yaklaşık yüzde 0,4 oranında gerileyerek 4.212 dolar seviyesinde işlem görüyor. Analistler, kısa vadeli dalgalanmalara rağmen orta ve uzun vadeli beklentilerin yukarı yönlü olmaya devam ettiğini ifade ediyor.