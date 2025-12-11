Son Mühür- İstanbul Valiliği'nin açıklamasına göre, olay saat 02.30 sıralarında Pendik Fevzi Çakmak Mahallesi Umman Sokak’taki bir binada meydana geldi. No: 5 adresindeki yapıda henüz nedeni belirlenemeyen bir yangın çıktı. İtfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Ekipler taramada 4 çocuğu bilinci kapalı buldu

Yangının tamamen söndürülmesinin ardından binada yapılan aramada, No: 1’de bulunan dairede dört çocuğun bilinci kapalı şekilde olduğu belirlendi. Çocuklar hemen sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı.

Üç kardeş kurtarılamadı

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Cennet Çelikkol (9), Zülfikar Sepetci (5) ve Özden Sepetci (2) yaşamını kaybetti. Ailenin diğer çocuğu Muhammed Ali Çelikkol (11) ise ağır yaralı olarak yoğun bakımda tedavi görüyor.

Anne kızının tedavisi için hastanedeydi

Valilik, olay sırasında çocukların annesi Selvi Sepetci’nin evde bulunmadığını açıkladı. Anne Sepetci’nin yeni doğan kızı Ela Nur Zurnacı’nın tedavisi için Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde olduğu tespit edildi.