Son Mühür / Atakan Başpehlivan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, bir süredir katıldığı turnuvalardan kötü sonuçlar elde eden A Milli Futbol Takımı'na destek vererek, önemli açıklamalarda bulundu.

Doğu Perinçek: Takımın moralini yükseltmeyen her uygulama yanlıştır

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda milli takıma güvendiğini belirten ve mağlubiyetlerden, galibiyet çıkaracaklarının altını çizen Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, "Millî Takımımıza güveniyoruz. Yenilgilerden galibiyeti çıkartacağız. Sahada emek veren, ter döken bütün futbolcularımızın ve teknik ekibin milletçe yanındayız. Mücadele bitmedi, devam ediyor ve önümüze bakıyoruz. Millî takımımıza karşı yürütülen kara propaganda neye hizmet ediyor. Yapıcı olmayan ve Millî Takımın moralini yükseltmeyen her uygulama yanlıştır; yenilgiye hizmet eder. Millî Takımızın mücadelesi, bütün Milletin mücadelesidir. Başarısı hepimizin başarısı olacaktır" diye konuştu.

"Bütün millet sizin azim ve yeteneğinize güveniyor"

Son olarak, başarısızlıktan medet umanların rakiplerin yanında konumlandığını vurgulayan Perinçek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Başarısızlıktan medet umanlar Millî Takımın rakiplerinin yanında konumlanıyor ve rakibin forvetine pas veriyorlar. Sahada mücadele sürerken vargücümüzle Millî Takımı alkışlayacağız. “Haydi Bizim Çocuklar”, bütün millet sizin azim ve yeteneğinize güveniyor"