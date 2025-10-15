İsrail devlet televizyonu KAN’ın aktardığına göre, İsrail hükümeti, bugün yürürlüğe koymayı planladığı Hamas’a yönelik yaptırımları kaldırma kararı aldı. Siyasi yetkililer, Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı’nın planlandığı gibi bugün açılmasına ve insani yardımların anlaşma doğrultusunda sürdürülmesine onay verdi. Hamas’ın gece saatlerinde Gazze Şeridi’nde hayatını kaybeden 4 İsrailli esirin cenazesini teslim etmesi ve bugün de bazı naaşları teslim etmesinin, bu kararın alınmasında etkili olduğu belirtildi.

Cenaze teslimindeki gecikme bahane edilmişti

Hamas ile yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen, İsrail Gazze Şeridi’ne Mısır üzerinden geçişi sağlayan Refah Sınır Kapısı’nı Çarşamba günü açmayacağını duyurmuştu. İsrail, kapının açılmamasını gerekçe olarak, Hamas’ın elindeki tüm ölü İsrailli esirlerin cenazelerinin tesliminde yaşanan gecikmeyi göstermişti. Buna karşın Hamas, esir takası kapsamında gece saatlerinde Gazze Şeridi’ndeki 4 İsrailli esirin daha cenazesini Kızılhaç’a teslim etti. Böylece, ateşkes ve esir takası anlaşması çerçevesinde, Gazze’deki 28 ölü esirin 8’inin cenazesi Hamas tarafından teslim edilmiş oldu.

İsrail’in, Gazze’de iki yıl süren ve soykırıma varan saldırıları ile ordusunun bazı bölgelerde devam eden işgali nedeniyle, Hamas’ın tüm cenazelerin yerini tespit etmesinin güç olduğu, taraflarca ateşkes anlaşmasında kabul edilmişti. Bu nedenle, Gazze’deki İsrailli ölü esirlerin cenazelerinin bulunmasını sağlamak amacıyla Türkiye, Katar, Mısır ve ABD’den temsilcilerin yer aldığı bir komite kurulması kararlaştırılmıştı.