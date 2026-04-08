Katar İçişleri Bakanlığı, güvenlik tehdidinin yüksek seviyede olduğunu belirterek vatandaşlara tehlike geçene kadar evlerinde ve güvenli alanlarda kalmaları yönünde uyarıda bulundu. Katar Savunma Bakanlığı ise ülkeyi hedef alan füze saldırılarının hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini açıkladı.

Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, ülkenin güneydoğusundaki El-Harc bölgesinde saldırı tehdidi nedeniyle uyarı sirenlerinin devreye alındığını açıkladı.

Bahreyn İçişleri Bakanlığı ise vatandaşlara sakin olmaları, en yakın güvenli alanlara yönelmeleri ve gelişmeleri yalnızca resmi kaynaklardan takip etmeleri çağrısında bulundu.

İran’ın, ABD ve İsrail’e yönelik saldırılara misilleme olarak 28 Şubat’tan bu yana bazı Arap ülkelerindeki ABD üsleri ve kritik noktalara füze ve insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlediği bildiriliyor.