Son Mühür- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen soruşturma çerçevesinde gazeteciler Soner Yalçın, Şaban Sevinç, Ruşen Çakır, Yavuz Oğhan, Aslı Aydıntaşbaş ve Batuhan Çolak hakkında “yalan bilgiyi alenen yayma” ve “suç örgütüne yardım” iddialarıyla işlem başlattı. Savcılığın talimatı üzerine altı gazeteci sabah saatlerinde ifadeye çağrıldı.

Şaban Sevinç ve CHP İletişim Koordinatörü Yavuz Oğhan, saat 06.00’da düzenlenen operasyonla Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Aynı süreçte Soner Yalçın ve Aykırı Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak’ın da ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldüğü aktarıldı.

Gazeteciler ifadelerinin ardından serbest bırakıldı

Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan gazeteciler Soner Yalçın, Şaban Sevinç, Ruşen Çakır, Yavuz Oğhan ve Batuhan Çolak, savcılık talimatıyla adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı. Altı gazeteciye yurtdışına çıkış yasağı getirildiği, ayrıca telefonlarına el konulduğu öğrenildi.

“Aslı astarı olmayan suçlamalar”

Sabah evine gelen polisler tarafından ifadeye götürülen Yavuz Oğhan, serbest kaldıktan sonra yaşananları şöyle aktardı:

“Kapımız çalındı, gözaltı işlemi olmadı. Avukatlarımızla birlikte ifadeye gittik.”

“Serbest bırakılmamız için belge imzalatıldı ancak bir süre beklememiz istendi.”

“‘Telefonunuz kalacak, siz çıkabilirsiniz’ denildi. Üzücü bir tablo, yapacak bir şey yok.”

Oğhan, soruşturmanın dayanaklarından birinin “Murat Ongun’un gazetecilere para verildiği” iddiası olduğunu, HTS kayıtları üzerinden yöneltilen suçlamaların ise gerçeği yansıtmadığını dile getirdi.

Canlı yayın sırasında serbest bırakıldı

Gazeteci Oğhan’ın avukatı Hüseyin Ersöz, müvekkilinin serbest bırakılma tutanağını imzalamasına rağmen emniyetten çıkmasına izin verilmediğini canlı yayında duyurdu. Açıklamanın hemen ardından Oğhan’ın emniyetten ayrılmasına izin verildi. Kısa süre sonra Şaban Sevinç de ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Altı gazeteci için adli kontrol uygulaması

Soruşturma kapsamında ifadeleri alınan Soner Yalçın, Şaban Sevinç, Ruşen Çakır, Yavuz Oğhan ve Batuhan Çolak hakkında “yurtdışı çıkış yasağı” şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. Savcılık, soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.