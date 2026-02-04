İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kamuoyunda tanınan figürlere yönelik başlatılan uyuşturucu operasyonlarında kritik bir gelişme yaşandı. Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu’nun titizlikle yürüttüğü tahkikat çerçevesinde ismi mercek altına alınan sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin, yargı makamlarına hesap vermek üzere adliyeye getirildi.

Ankara’da gözaltına alınmıştı

Soruşturma dosyasında yer alan ağır iddialar üzerine harekete geçen emniyet güçleri, Gezgin'i Ankara’da gerçekleştirilen baskınla muhafaza altına almıştı. Hakkında hem "uyuşturucu madde kullanımı ve özendirilmesi" hem de "fuhuş" suçlamaları bulunan şüphelinin, başkentteki yakalanma sürecinin ardından İstanbul’a nakli sağlandı. Emniyet birimlerindeki sorgu ve işlemlerinin eksiksiz tamamlanmasıyla birlikte, dosya kapsamındaki yeni aşamaya geçildi.

Çağlayan Adliyesi’nde hareketli dakikalar

Sabah saatlerinde Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na getirilen Mükremin Gezgin’in, savcılık katına çıkarıldığı bildirildi. Geniş bir güvenlik önlemi altında adliyeye giriş yapan fenomenin, önümüzdeki dakikalarda soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı’na ifade vermesi bekleniyor. Savcılık sorgusunun ardından şüphelinin tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilip edilmeyeceği ise adli çevrelerde merak konusu oldu.

Ünlü isimlere yönelik soruşturma derinleşiyor

Yargı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın dijital platformlarda yüksek takipçisi bulunan isimlere yönelik yürüttüğü bu operasyonel sürecin kapsamı genişletiliyor. Narkotik suçlarla mücadele kapsamında yürütülen bu dosyanın, toplumda farkındalık yaratması ve yasa dışı faaliyetlerin önüne geçilmesi hedefleniyor. Gezgin’in vereceği ifadelerin, soruşturmanın seyri açısından yeni ipuçları barındırabileceği değerlendiriliyor.