Son Mühür- Jeffrey Epstein dosyalarında adı geçen Bill Gates’in eski eşi Melinda French Gates, kamuoyuna ilk kez konuştu. Gates, ortaya çıkan yeni belgelerin evliliğinde yaşanan “son derece acı verici” bir dönemi yeniden hatırlattığını belirterek, iddialarla ilgili soruların kendisine değil, eski eşi Bill Gates’e yöneltilmesi gerektiğini söyledi.

NPR Podcast’inde dikkat çeken sözler

Melinda French Gates, NPR’da yayımlanan “Wild Card” adlı podcast programına konuk oldu. Programda Epstein dosyalarında Bill Gates’in adının geçmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Melinda Gates, yaşanan sürecin kendisi açısından zorlayıcı olduğunu ifade etti.

Gates, Epstein’la bağlantılı iddiaların evliliklerinde ciddi sıkıntılara yol açtığını dile getirerek, “Hala yanıtlanmamış pek çok soru var. Bu soruların muhatabı o kişiler ve eski kocamdır. Bu konulardan ben sorumlu değilim” dedi.

“Mağdurlar için adalet sağlanmasını diliyorum”

Epstein’ın mağdurlarına da değinen Melinda Gates, kişisel üzüntüsünü bir kenara bıraktığını vurguladı. Gates, “Bu genç kızların başına gelenleri düşündüğümde derin bir üzüntü duyuyorum. Umarım o kadınlar için en azından bir ölçüde adalet sağlanır” ifadelerini kullandı.

Bill Gates cephesinden yalanlama

İddialara Bill Gates cephesinden sert bir yanıt geldi. Gates’in sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, Epstein’a ait olduğu belirtilen e-postalarda yer alan suçlamaların “tamamen asılsız ve gerçek dışı” olduğu savunuldu. Açıklamada, söz konusu yazışmaların Epstein’ın Bill Gates ile yakın bir ilişki kuramamasından kaynaklanan hayal kırıklığını ve karalama çabasını yansıttığı ileri sürüldü.

Epstein E-postalarındaki iddialar

Dosyalarda yer alan iddialara göre, Jeffrey Epstein’ın geçmişte kaleme aldığı e-postalarda Bill Gates’in cinsel yolla bulaşan bir hastalık nedeniyle kendisinden ilaç temin etmeye çalıştığı ve bu durumu eşi Melinda Gates’ten gizlediği öne sürüldü. Epstein, ayrıca bu ilaçların Melinda Gates’e fark ettirilmeden verilmek istendiğini iddia etmişti.

Boşanma süreci ve sonrası

Bill ve Melinda Gates çifti, 27 yıllık evliliklerini 2021 yılında sonlandırdı. Boşanmanın ardından Bill Gates, Microsoft’ta çalışan bir kadınla ilişki yaşadığını kamuoyuna açıklamıştı. ABD basınında yer alan haberlerde ise Melinda French Gates’in ayrılık öncesinde, eşinin Jeffrey Epstein ile olan temaslarından rahatsızlık duyduğu daha önce de gündeme gelmişti.