Dijital yayın sektöründe dengeleri sarsması beklenen Netflix’in Warner Bros Discovery’yi 82 milyar dolar karşılığında satın alma planı, ABD Senatosu’nda ciddi itirazlarla karşılaştı. HBO ve HBO Max’i de kapsayan birleşmenin, rekabeti zayıflatacağı ve tüketici maliyetlerini artıracağı gerekçesiyle incelemeye alındığı bildirildi.

Senato alt komitesinde yoğun muhalefet

ABD basınına yansıyan bilgilere göre, satın alma planı Senato Rekabet Alt Komitesi gündemine taşındı. BBC’nin haberinde, hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi senatörlerin anlaşmaya karşı ortak bir tutum sergilediği aktarıldı. Senatörler, bu ölçekte bir birleşmenin dijital yayın pazarında tekelleşme riskini artıracağı görüşünde birleşti.

Adalet Bakanlığı devrede

ABD Adalet Bakanlığı’nın inceleme başlattığı anlaşma; Warner Bros film stüdyoları ile birlikte HBO ve HBO Max gibi önemli içerik markalarının Netflix çatısı altına girmesini öngörüyor. Komite üyeleri, bu senaryonun sektörde rekabeti azaltacağı, abonelik ücretlerinde ciddi artışlara yol açabileceği ve sinema salonlarının ekonomik sürdürülebilirliğini zora sokabileceği uyarısında bulundu.

Netflix cephesi: “Tüketici kazanacak”

Eleştirilerin odağındaki Netflix eş CEO’su Ted Sarandos, Senato oturumunda yaptığı değerlendirmede birleşmenin tüketiciler açısından avantaj sağlayacağını savundu. Sarandos, iki şirketin tek çatı altında toplanmasının daha geniş içerik havuzunu daha düşük maliyetle sunma imkânı yaratacağını belirtti. HBO Max abonelerinin büyük bölümünün hâlihazırda Netflix kullanıcısı olduğunu ifade eden Sarandos, birleşmenin ABD’de istihdamı artıracağını ve sinema filmleri için 45 günlük geleneksel vizyon süresinin korunacağını kaydetti.

Cumhuriyetçilerden işgücü eleştirisi

Sarandos’un istihdam vurgusu Cumhuriyetçi senatörler tarafından eleştirildi. Cumhuriyetçi Senatör Mike Lee, aynı pazarda faaliyet gösteren iki büyük işverenin birleşmesinin işgücü piyasasında olumsuz sonuçlar doğuracağını dile getirdi. Lee, bu durumun rekabeti ciddi biçimde zayıflatacağı görüşünü paylaştı.

Karar Adalet Bakanlığı’nda

Senato’daki iki partili itirazlar, anlaşmanın önündeki en önemli engellerden biri olarak görülüyor. Ancak satın alma sürecine ilişkin nihai kararın ABD Adalet Bakanlığı tarafından verileceği belirtiliyor. Bakanlığın tekelcilik karşıtı yasalar çerçevesinde hazırlayacağı raporun, dijital yayıncılık tarihinin en büyük satın almalarından biri olarak görülen bu girişimin geleceğini belirlemesi bekleniyor.