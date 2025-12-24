Son Mühür - Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, hakkında yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma sürecinde elde edilen ek deliller doğrultusunda gözaltı kararı verildiğini açıkladı.
Stadyum önünde toplanmaya başladılar
Bu gelişmenin ardından çok sayıda Fenerbahçeli taraftar, sosyal medya üzerinden organize olarak sarı-lacivertli renklere gönül verenleri stadyuma davet etti. Yapılan çağrıların ardından kısa sürede stat önünde kalabalık oluştu. Taraftarlar, “Oley oley Sadettin Saran, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran” ve “Dik dur eğilme, Fenerbahçe seninle” şeklinde tezahüratlarda bulundu.
Sadettin Saran nelerle suçlanıyor?
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, “Şüpheli Steven Sadettin Saran hakkında yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen ek deliller doğrultusunda; uyuşturucu madde temin etme, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırma ve uyuşturucu kullanma suçlarından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınmıştır” ifadelerine yer verildi. Saran’ın perşembe günü Çağlayan Adliyesi’ne sevk edilmesi bekleniyor.