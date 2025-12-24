Son Mühür - Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, hakkında yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma sürecinde elde edilen ek deliller doğrultusunda gözaltı kararı verildiğini açıkladı.

Bu gelişmenin ardından çok sayıda Fenerbahçeli taraftar, sosyal medya üzerinden organize olarak sarı-lacivertli renklere gönül verenleri stadyuma davet etti. Yapılan çağrıların ardından kısa sürede stat önünde kalabalık oluştu. Taraftarlar, “Oley oley Sadettin Saran, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran” ve “Dik dur eğilme, Fenerbahçe seninle” şeklinde tezahüratlarda bulundu.

Sadettin Saran nelerle suçlanıyor?