Son Mühür - Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki değişimler ve art arda yapılan ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor. Bu nedenle vatandaşlar, “Bugün benzin kaç TL?”, “Motorin litre fiyatı ne kadar?”, “Akaryakıtta son durum ne?” sorularına yanıt arıyor. 13 Mart 2026 Cuma günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin ve motorin fiyatlarının güncel seviyesi merak ediliyor.

Akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı yaşandı. Benzinin litre fiyatı 46 kuruş yükselirken, motorinin litre fiyatına ise 76 kuruş zam yapıldı. İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları Benzin litre fiyatı: 60.85 TL

Motorin litre fiyatı: 64.92 TL

LPG litre fiyatı: 30.29 TL İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları Benzin litre fiyatı: 60.69 TL

Motorin litre fiyatı: 64.76 TL

LPG litre fiyatı: 29.69 TL Ankara akaryakıt fiyatları Benzin litre fiyatı: 61.81 TL

Motorin litre fiyatı: 66.03 TL

LPG litre fiyatı: 30.17 TL İzmir akaryakıt fiyatları Benzin litre fiyatı: 62.09 TL

Motorin litre fiyatı: 66.31 TL

LPG litre fiyatı: 30.09 TL