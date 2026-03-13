Aydın’ın Nazilli ilçesinde çeşitli noktalara asıldığı belirtilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nu hedef aldığı öne sürülen pankart ve afişler sabah saatlerinde fark edildi.

İhbar üzerine harekete geçen ekipler tarafından söz konusu pankartlar kısa sürede kaldırıldı. Afişlerde CHP Nazilli Gençlik Kolları Başkanlığı’nın logosunun bulunduğu görüldü.

Savcılık soruşturma başlattı

Olayın ardından Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, pankartların kim veya kimler tarafından asıldığını belirlemek amacıyla kentteki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda bazı şüphelilerin kimlikleri tespit edildi.

CHP Nazilli Gençlik Kolları Başkanı dahil 4 kişi gözaltında

Soruşturma kapsamında polis ekipleri, CHP Nazilli Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Kemal Koç’u gözaltına aldı.

Devam eden operasyonlarda gençlik kolları ilçe yönetiminde yer aldığı belirtilen Y.Ç., A.Ö. ve E.İ. isimli kişiler de gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “kamu görevlisine hakaret” suçlamaları yöneltildiği öğrenildi.

Gözaltına alınan 4 kişinin, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilmesinin beklendiği bildirildi.

AK Parti İlçe Başkanı’ndan sert tepki

AK Parti Nazilli İlçe Başkanı Volkan Beyazıt ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada pankartlara tepki gösterdi. Beyazıt, açıklamasında siyasetin bu tür yöntemlerle kirletilmemesi gerektiğini belirterek, “Bunu yapan kanun tanımazlar elbet cezasını çekecektir. En güzel cevabı ise millet sandıkta verecektir” ifadelerini kullandı.