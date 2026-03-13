Son Mühür- Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), son dönemde bazı sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarda Türk Hava Yolları (THY) ile ilgili gündeme getirilen iddiaların gerçek dışı olduğunu duyurdu.

THY’ye yönelik iddialar dezenformasyon niteliğinde

DMM’nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Ülkemizin bayrak taşıyıcı havayolu olan Türk Hava Yolları’na ilişkin bazı açıklama ve paylaşımlarda ortaya atılan bilgiler doğru değildir. Bu tür içerikler kamuoyunu yanıltmaktadır” denildi.

Şirketin finansal yapısı ve bağımsızlığı vurgulandı

Açıklamada, THY’nin devlet bütçesinden bağımsız olarak faaliyet gösterdiği, gelirlerini kendi operasyonlarından elde ettiği ve Borsa İstanbul’da işlem gören halka açık bir şirket olarak bağımsız denetim süreçlerine tabi olduğu ifade edildi. Merkez, THY’nin kamuya veya devlet bütçesine mali yük getirmediğine dikkat çekti.

Kamuoyuna uyarı

DMM, bazı paylaşımlarda birbirinden bağımsız kalemlerin yan yana getirilerek Türkiye’nin önde gelen uluslararası markalarından biri olan THY’yi hedef alan söylemlerin dezenformasyon oluşturduğunu belirterek, kamuoyunun bu tarz içeriklere itibar etmemesi gerektiğini vurguladı.