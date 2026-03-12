Son Mühür/Beste Temel- İzmir’in merkez ilçeleri, 12 Mart 2026 itibarıyla son yılların en ağır çevre felaketlerinden biriyle karşı karşıya kaldı. Uluslararası hava kalitesi izleme platformu World Air Quality Index tarafından paylaşılan veriler, İzmir’in bazı bölgelerinde PM2.5 değerinin inanılması güç bir seviye olan 900 birime ulaştığını gösterdi. Uzmanların "felaket" ve "son derece tehlikeli" olarak nitelendirdiği bu tablo, başta Buca olmak üzere Konak, Karabağlar ve Gaziemir hattının şu an itibarıyla Türkiye’nin en kirli havasına sahip bölgesi olduğunu kanıtladı. Şehir merkezinde yoğunlaşan bu kirlilik tabakası, sabah saatlerinden itibaren kentin üzerine gri bir perde gibi çöktü.

Kirlilik bir haftada katlanarak arttı

İzmir aslında bu kirlilik sinyallerini yaklaşık yedi gün öncesinden vermeye başlamıştı. Geçtiğimiz hafta Buca, Konak ve Gaziemir çevresinde yoğunlaşan şikayetler üzerine yapılan ölçümlerde PM2.5 değeri 132 olarak kaydedilmiş ve bu oran "sağlıksız" kategorisinde listelenmişti. Ancak sadece bir hafta içerisinde değerlerin 132’den 900’e fırlaması, sorunun kontrol edilemez bir boyuta ulaştığını gösteriyor. Bölge sakinleri, özellikle günün ilk ışıklarıyla birlikte genizleri yakan keskin bir kokunun ve görüş mesafesini düşüren puslu bir tabakanın tüm ilçeyi esir aldığını dile getiriyor.

PM2.5 değeri 900 ne ifade ediyor?

Hava kirliliğinin en sinsi ve tehlikeli bileşeni olarak bilinen PM2.5, çapı 2,5 mikrometreden daha küçük olan ince partikülleri temsil ediyor. Bu parçacıkların en büyük tehlikesi, solunum yoluyla doğrudan akciğerlerin derinliklerine inebilmesi ve oradan kana karışarak tüm vücuda yayılabilmesidir. Bilimsel verilere göre 50’nin altındaki değerler "temiz hava" olarak kabul edilirken, 300 üzerindeki her rakam insan sağlığı için doğrudan tehdit oluşturuyor. Buca ve çevre ilçelerde ölçülen 900 seviyesi ise bu eşiğin tam üç katı olup; kalp damar hastalıkları, ağır astım atakları, solunum yetmezliği ve akut boğaz yanmalarını tetikleyecek kadar kritik bir seviyeyi işaret ediyor.

Coğrafi yapı ve şehirleşme kirliliği hapsediyor

Çevre mühendisleri ve sağlık uzmanları, İzmir’in bu dört ilçesinde yoğunlaşan kirliliğin birden fazla etkenin birleşmesiyle oluştuğuna dikkat çekiyor. Bölgedeki yoğun araç trafiğinden kaynaklanan egzoz dumanları, sanayi tesislerinin emisyonları ve ısınma amaçlı kullanılan kalitesiz yakıtlar bu durumun başlıca sorumluları arasında gösteriliyor. Ayrıca Buca’nın çanak şeklindeki topografik yapısı, kirli havanın rüzgarla dağılmasını engelleyerek adeta bir gaz odası etkisi yaratıyor. Rüzgarın yetersiz kalması ve inşaat tozlarının da eklenmesiyle İzmir halkı, kendi ürettiği kirliliğin içinde mahsur kalmış durumda.

Vatandaşlar acil eylem ve açıklama bekliyor

Kirliliğin gözle görülür ve burunla hissedilir seviyeye gelmesiyle birlikte İzmirliler sosyal medya üzerinden yetkililere seslenerek acil durum ilan edilmesini talep ediyor. Özellikle gece saatlerinde artan koku ve pus nedeniyle pencerelerini dahi açamadıklarını belirten vatandaşlar, belediye ve çevre müdürlüklerinden kirliliğin kaynağına dair net bir yanıt bekliyor. Uzmanlar ise mevcut tablo değişene kadar özellikle kronik hastalığı olanların, yaşlıların ve çocukların dış mekan aktivitelerinden tamamen uzak durması gerektiğini, zorunlu hallerde ise mutlaka koruyucu maske kullanılmasını şiddetle tavsiye ediyor.

