Hataylı TIR şoförü Hüseyin Fırat, İstanbul’dan aldığı yükü Afganistan’a teslim ettikten sonra Türkiye’ye dönmek üzere yola çıkmıştı.

Babası Coşkun Fırat’ın da bulunduğu yaklaşık 15 Türk TIR’ından oluşan konvoyla birlikte 5 Mart’ta İran’a giriş yapan Fırat, dönüş yolculuğu sırasında saldırıya uğramıştı.

Kazvin eyaletini geçerek Zencan kentine doğru ilerleyen konvoyda bulunan Fırat’ın kullandığı TIR’a, İsrail tarafından atıldığı belirtilen bir füze isabet etmiştti. Füzenin isabet etmesiyle araç alev alırken, Fırat yaralı olarak TIR’dan çıkarılmıştı.

Hastanede hayatını kaybetti

Ağır yaralanan Hüseyin Fırat, İran’ın Zencan kentindeki hastaneye kaldırılmıştı. Günlerce yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren genç şoför, 12 Mart’ta hayatını kaybetmişti. Fırat’ın cenazesinin Türkiye’ye getirilmesi için Dışişleri Bakanlığı’nın girişim başlattığı öğrenilmişti.

5 yıl uzman çavuş olarak görev yapmış

Genç yaşta hayatını kaybeden Hüseyin Fırat’ın geçmişine ilişkin detaylar da ortaya çıktı. Fırat’ın üniversite mezunu olduğu ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nde yaklaşık 5 yıl uzman çavuş olarak görev yaptığı belirtildi.

Askerlik görevinden ayrıldıktan sonra aldığı tazminatla yaklaşık 4 ay önce bir TIR satın aldığı ve nakliye sektöründe çalışmaya başladığı ifade edildi.

“TIR borcunu ödedikten sonra evlenmeyi hayal ediyordu”

Hüseyin Fırat’ın dayısı Mehmet Saçar, genç şoförün büyük hayalleri olduğunu söyledi. Saçar, yeğeninin askerlikten ayrıldıktan sonra kendi işini kurmak istediğini belirterek şunları dile getirdi:

“Yeğenim askeriyede görevliydi. Üniversite mezunuydu ve 5 yıl görev yaptıktan sonra ayrıldı. Aldığı tazminatla 4 ay önce TIR aldı ve çalışmaya başladı.

TIR borcunu kapattıktan sonra evlenmeyi düşünüyordu. Hayalleri vardı ama ne yazık ki gerçekleştiremeden hayatını kaybetti.”

“Gitmeden herkese veda etmiş”

Fırat’ın yeğeni Sude Naz Maçim (12) ise genç şoförün İstanbul’a geldiğinde aile fertleriyle vedalaştığını anlattı.

Maçim, “Yük almak için İstanbul’a geldiğinde bize uğradı. Herkese ‘Hakkınızı helal edin’ dedi. Ama bunun bir veda olduğunu bilmiyorduk.

Afganistan’dan dönüşte İran’da füze saldırısında yaralandı ve hayatını kaybetti. Çok iyi biriydi. TIR’dan sık sık beni arardı. Herkesin hakkını helal etmesini isterdi” ifadelerini kullandı.