Son Mühür - Emeklilerin otomobil alımında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyeti getirilmesini öngören kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunuldu. Düzenlemenin yasalaşması halinde, belirlenen kriterleri sağlayan emekliler araç satın alırken önemli bir vergi avantajı elde edecek.

Son dönemde emeklilerin ekonomik şartlarını iyileştirmeye yönelik farklı öneriler gündeme gelirken, otomobil alımında ÖTV istisnası da bu başlıklar arasında yer aldı. Meclis’e iletilen teklif, emeklilerin araç sahibi olmasını kolaylaştırmayı hedefliyor. Buna göre şartları karşılayan emekliler, bir defaya mahsus olmak üzere otomobil alırken ÖTV ödemeyecek ve böylece araç bedelinde kayda değer bir düşüş sağlanması amaçlanıyor.

Düzenlemenin kapsama alanı

Teklifte, esnaf ve sanatkâr statüsünde olup Bağ-Kur’dan emekli aylığı alanlara yönelik özel bir vergi istisnası düzenleniyor. 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamındaki kişiler ile 5510 sayılı Kanun’un 4/1-b maddesine göre Bağ-Kur emeklisi olanlar bu haktan yararlanabilecek. Şartları karşılayan emekliler, binek otomobil alımında ÖTV muafiyeti elde edebilecek. Şartlar neler? Teklifte, vergi muafiyetinin kullanımına dair bazı kısıtlamalar da bulunuyor. Buna göre bu hak, emeklilik tarihinden itibaren 5 yıl içinde yalnızca bir kez değerlendirilebilecek. ÖTV istisnasıyla alınan araçlar ise 5 yıl boyunca satılamayacak ya da devredilemeyecek. Düzenlemeyle vergi avantajının ticari amaçla kullanılmasının engellenmesi amaçlanıyor. Ne aşamada? Emeklilere ÖTV’siz araç alım hakkı tanıyan düzenleme, şu aşamada yalnızca TBMM’ye sunulmuş bir kanun teklifi durumunda bulunuyor. Türkiye’de yasama sürecine göre teklifler önce Meclis Başkanlığı’na iletiliyor, ardından ilgili komisyonlarda ele alınıyor. Komisyon onayının ardından Genel Kurul’da oylanan düzenlemeler kabul edilirse Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giriyor.