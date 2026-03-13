Son Mühür - ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İran’a yönelik yeni tehditler savurdu. İran’ın donanma ve hava gücünün ortadan kaldırıldığını öne süren Trump, Tahran yönetiminin sahip olduğu füze, insansız hava aracı (İHA) ve diğer askeri unsurların da hedef alınmaya devam ettiğini iddia etti.

Tansiyon tavan yaptı

Trump, “Eşi benzeri olmayan bir silah kapasitemiz, sınırsız mühimmatımız ve fazlasıyla zamanımız var. Bugün bu deli pisliklerin başına gelecekleri izleyin.” ifadelerini kullandı. İran’ın “47 yıldır dünya genelinde masum insanları öldürdüğünü” öne süren Trump, şimdi kendisinin onları hedef aldığını iddia ederek bundan “büyük onur” duyduğunu dile getirdi.

''Muhtemelen bir şekilde hayatta...''

Trump, Fox News’e verdiği ve tamamı henüz yayımlanmayan röportajda İran’ın yeni lideri Mücteba Hamaney hakkında da değerlendirmelerde bulundu. Hamaney’in hayatta olduğunu düşündüğünü söyleyen Trump, “Bence zarar görmüş olabilir ama muhtemelen bir şekilde hayatta.” ifadelerini kullandı. Trump, Hürmüz Boğazı’ndan geçiş yapacak gemilerin çekinmemesi gerektiğini belirterek, “Endişe edilecek bir durum yok. Artık bir donanmaları bulunmuyor, gemilerinin tamamını da batırdık.” ifadelerini kullandı. İran ne demişti? İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran’ın yeni lideri Mücteba Hamaney’in sağlık durumuna ilişkin yöneltilen soruya, “Yaralı ancak durumu iyi.” şeklinde yanıt vermişti.