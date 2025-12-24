Son Mühür - İstanbul’da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Tims&B Prodüksiyon Üst Yöneticisi Yusuf Timur Savcı serbest bırakıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Savcı hakkında, “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak amacıyla özel yer, donanım veya malzeme sağlama, kullananların yakalanmasını zorlaştıracak önlemler alma” ile “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak veya kullanmak” suçlarından gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Gözaltına alınıp serbest bırakıldı

Timur Savcı, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından saç ve kan örneklerinin alınması için Adli Tıp Kurumu’na sevk edilen Savcı, daha sonra adliyeye getirildi. Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren Timur Savcı, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Savcı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada ifade verip çıktığını belirtti.