TÜBİTAK, 2026-2027 eğitim öğretim yılında üniversitelerin 3. ve 4. sınıflarında öğrenim gören öğrenciler arasından 105 kişiyi kısmi süreli proje personeli olarak görevlendirecek. Resmi Gazete’de yayımlanan ilanda aday araştırmacılar için 42 farklı kadro yer alırken, başvurular 4 Kasım 2026’ya kadar yapılabilecek.

7 araştırma enstitüsünde kadro açıldı

TÜBİTAK’ın ilanı; Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM), Marmara Araştırma Merkezi (MAM), Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü (RUTE), Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE), Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE), Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (UZAY) ile Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi’ni (ULAKBİM) kapsıyor. İlanda toplam 42 ayrı referans kodu bulunuyor.

Mühendislik ve temel bilimler önde

Kadro dağılımında bilgisayar, yazılım, elektrik-elektronik, makine, mekatronik, yapay zeka, endüstri ve raylı sistemler gibi mühendislik alanlarının yanı sıra matematik, fizik, kimya, jeoloji, malzeme bilimi ve istatistik gibi bölümlerden öğrenciler için de pozisyonlar bulunuyor.

Adayların, ilanda belirtilen ilgili lisans programlarından birinde 2026-2027 eğitim öğretim yılında 3. veya 4. sınıfta öğrenim görüyor olması gerekiyor. Bazı pozisyonlarda birden fazla bölüm mezuniyeti kabul edilirken, her kadro için özel bölüm şartları ayrıca belirlendi.

Kadrolar Ankara ve Kocaeli’de

İlanda yer alan kadroların görev yerleri Ankara ve Kocaeli olarak belirlendi. BİLGEM, MAM ve RUTE bünyesindeki pozisyonların önemli bölümü Kocaeli ve Ankara’da bulunurken, SAGE, UZAY ve ULAKBİM kadrolarının görev yeri Ankara olarak gösterildi. TÜSSİDE bünyesindeki kadrolar ise Kocaeli’de yer alıyor.

Başvurular 4 Kasım’da sona erecek

İlana göre başvurular 30 Eylül 2026 saat 09.00’da başladı. Aday araştırmacı pozisyonları için son başvuru tarihi ise 4 Kasım 2026 saat 17.00 olarak belirlendi. Başvurular TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.