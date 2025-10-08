Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, akciğer enfeksiyonu nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Zatürre başlangıcı teşhisi konulan Çetin’in tedavisi yoğun bakımda sürüyor.

Nefes darlığı şikâyetiyle hastaneye kaldırıldı

Edinilen bilgilere göre, nefes darlığı yaşayan Hikmet Çetin, tedbir amacıyla Ankara’daki Başkent Hastanesi’ne götürüldü. Yapılan muayene ve tetkiklerin ardından zatürre başlangıcı teşhisi konuldu. Çetin’in genel durumunun iyi olduğu, sağlık ekibinin kontrolünde tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Yoğun bakımdan çıkarılması bekleniyor

Doktorların gözetiminde bir süre daha hastanede kalacak olan Hikmet Çetin’in, yarın yoğun bakımdan çıkarılarak normal serviste gözlem altında tutulması planlanıyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de Çetin’in sağlık durumunu yakından takip ettiği öğrenildi.

Hikmet Çetin kimdir?

1937 yılında Diyarbakır’da doğan Hikmet Çetin, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu. Devlet Planlama Teşkilatı’nda (DPT) çeşitli görevlerde bulundu. 1977’de Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) Diyarbakır Milletvekili olarak Meclis’e girdi.

Siyaset yaşamı boyunca önemli görevler üstlenen Çetin; 1991–1994 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı, 1994–1995 yılları arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı yaptı. 1995 yılında kısa bir süre CHP Genel Başkanlığı görevinde bulundu.

Ayrıca NATO’nun Afganistan Özel Temsilciliği görevini de üstlenen Hikmet Çetin, Türk siyasetinde deneyimi, uzlaştırıcı kimliği ve demokratik değerlere bağlılığıyla tanınan isimler arasında yer alıyor.