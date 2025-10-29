Antalya siyasetinin tanınan isimlerinden, eski Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Gül, ilçede bir esnafın şikâyeti üzerine "nüfuz ticareti" ve "dolandırıcılık" suçlamalarıyla karşı karşıya bulunuyor. Bu gelişme, Kemer gündemine adeta bomba gibi düşerken, hukuk çevrelerinde de dikkatle takip ediliyor.

Şikayetin odak noktası: Dava ve bilirkişi raporu

Soruşturmaya konu olan şikayet, Kemer'de iki farklı işletmesi bulunan esnaf M.N.A. tarafından yapıldı. M.N.A., emniyete verdiği ifadede, eski Belediye Başkanı Mustafa Gül'ün kendisiyle irtibata geçerek, işletmelerinden biriyle ilgili devam eden bir hukuki süreç olduğunu ve bu davaya atanacak bilirkişiyi yakından tanıdığını iddia ettiğini belirtti. Gül'ün, iş yerinin davadan olumsuz etkilenmemesi için bu bilirkişiyle "olumlu rapor" yazılması konusunda görüştüğünü, bu 'hizmet' karşılığında kendisinden yüklü miktarda bir ödeme talep ettiğini öne sürdü.

Talep edilen ücret ve tedirgin edici ziyaretler

Esnaf M.N.A.'nın beyanlarına göre, Mustafa Gül bu anlaşma için 10.000 ABD Doları talep etti. İddia edilen anlaşmanın başlangıcı olarak, bu meblağın 500 dolarlık kısmının kendi adına teslim edildiğini ifade etti. Eski Başkan Gül'ün, bilirkişi raporunun yazılmasını müteakip kalan parayı talep edeceğini, aksi takdirde esnafın büyük sorunlarla karşılaşabileceği yönünde tehditkâr bir dil kullandığı belirtildi. M.N.A., aynı zamanda Mustafa Gül’ün bizzat iş yerinin çevresine gelerek fotoğraf çekmesi gibi eylemlerinden dolayı derin bir tedirginlik duyduğunu ve bu durumun kendisini şikâyetçi olmaya ittiğini söyledi.

Kemer Başsavcılığı harekete geçti: Seri numaralı banknotlarla takip

M.N.A.'nın şikâyeti üzerine Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı hızla aksiyon alarak olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, esnaf M.N.A.'nın, güvenlik güçleriyle iş birliği yaparak, seri numaraları önceden belirlenmiş banknotları Mustafa Gül'e teslim etmesi sağlandı. Bu kritik teslimatın ardından, savcılık talimatıyla eski Belediye Başkanı Mustafa Gül'ün konutunda detaylı bir arama yapıldı. Gerçekleştirilen arama faaliyeti sonucunda, esnaf tarafından teslim edilen ve seri numaraları kayıt altına alınmış olan paralar ele geçirildi. Somut delillerin elde edilmesiyle birlikte, Mustafa Gül "nüfuz ticareti yapma" ve "dolandırıcılık" suçlamalarıyla derhal gözaltına alındı.