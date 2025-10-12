Son Mühür- Akademisyen ve yazar Emrah Gülsunar, gözaltına alındığını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Gülsunar, X hesabından yaptığı kısa paylaşımda, “Gözaltına alınıyorum” ifadesini kullandı.

Paylaşımın ardından, birçok kullanıcı Gülsunar’a destek mesajları gönderirken, gözaltı gerekçesi hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Gözaltı nedeni açıklanmadı

Emrah Gülsunar’ın neden gözaltına alındığı konusunda resmi bir bilgi bulunmuyor. Ancak Gülsunar’ın paylaştığı bir anket paylaşımı üzerinden hedef gösterildiği biliniyor.

Söz konusu anketin, Venezuela’daki Nobel Ödülü tartışmaları ile ilgili olduğu, Türkiye’ye dair bir içerik taşımadığı ifade edilmişti.

“Beni tutuklatmaya çalışıyorlar”

Gülsunar, daha önce yaptığı açıklamada, yanlış anlaşılmalara dikkat çekerek şu ifadeleri kullanmıştı:

“Bunu zaten tivitin altına yazmıştım ama bilinçli olarak beni tutuklatmaya çalışan bu kötü niyetli troller sebebiyle bir kez daha yazayım: Ben bu anketi Nobel ödülü tartışmaları bağlamında Venezuela ile ilgili olarak attım, Türkiye ile ilgili olarak değil. Zaten tivit nesnel bir soru soruyor, tivitin içinde benim fikrim geçmiyor.”