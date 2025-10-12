Venezuela muhalefet lideri Maria Corina Machado’ya Nobel Barış Ödülü verilmeden önce bahis oranlarındaki ani artış, Norveç Nobel Enstitüsü’nü harekete geçirdi. Enstitü, komite içinden bilgi sızdırılıp sızdırılmadığını araştıracak.

Bahis oranları bir anda yükseldi

Norveç’te yayımlanan Aftenposten gazetesinin haberine göre, Nobel Enstitüsü Direktörü Kristian Berg Harpviken, yerel saatle 10.50’de Maria Corina Machado’yu 2025 Nobel Barış Ödülü’nü kazandığına dair bilgilendirmek için aradı. Ancak aynı saatlerde ABD merkezli Polymarket adlı seçim bahis platformunda, Machado’nun kazanacağı yönündeki bahis oranlarında dikkat çekici bir artış yaşandı.

Platform, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “ödül duyurulmadan saatler önce Machado’nun kazanacağının tahmin edilebildiğini” belirtti. Bu durum, komiteden bilgi sızmış olabileceği ihtimalini gündeme taşıdı.

Yüzde 3’ten yüzde 72’ye tırmanan oranlar

Polymarket verilerine göre, Norveç saatiyle 00.40’ta Machado’nun kazanacağına dair bahis oranı yalnızca yüzde 3,75’ti. Ancak bu oran 00.45’te yüzde 7,6’ya, 01.00’de yüzde 39’a ve 02.00’de ise yüzde 72,8’e yükseldi. Ödül açıklanmadan önceki bu hızlı artış, kamuoyunda şüpheleri artırdı.

Machado öncesinde, ABD Başkanı Donald Trump ile Rus muhalif Aleksey Navalnıy’ın eşi Yulia Navalnaya’nın ödülün favori isimleri arasında gösterildiği belirtilmişti.

Yüksek meblağlı bahisler dikkat çekti

Norveç’in finans gazetesi Finansavisen, bazı kullanıcıların Polymarket üzerinden 300 bin Norveç Kronu (yaklaşık 30 bin dolar) ve 68 bin dolara varan tutarlarda bahis yatırdığını yazdı.

Gazeteye göre bu kullanıcıların bir kısmı, bahis oranlarının yükseldiği gün yeni hesap açmıştı.

Dijital sızıntı olabilir

Nobel Enstitüsü Direktörü Harpviken, yaşanan gelişmelerin ardından bilgi sızıntısı şüphesiyle soruşturma başlatacaklarını açıkladı. Harpviken, “Bilgi sızdırıldığını kesin olarak söylemek için çok erken. Ancak dijital bir sızıntı olasılığını değerlendiriyoruz ve bu konuda inceleme başlatacağız.” dedi.

Nobel Komitesi Başkanı Jorgen Watne Frydness ise “Komitede bilgi sızdıran bir kişi olduğuna dair elimde bir bilgi yok. Adayların isimleri yıllardır büyük bir gizlilikle korunuyor.” ifadelerini kullandı.

İsrail destekçisi Machado’ya tepki

2025 Nobel Barış Ödülü’nü kazanan Venezuelalı muhalefet lideri Maria Corina Machado, Batı yanlısı politikaları ve İsrail’e verdiği destekle tanınıyor. 2014’te Maduro yönetimine karşı düzenlenen protestolar sonrası görevden alınan ve kısa süreli hapis cezası alan Machado, İsrail’le yakın ilişkiler kurmayı savunuyor.

Basında yer alan haberlere göre Machado, 2018 yılında dönemin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’dan Venezuela’ya müdahale konusunda BM nezdinde aracılık etmesini istemişti.

Ayrıca iktidara gelmesi hâlinde İsrail ile 2009’da kesilen diplomatik ilişkileri yeniden kurma sözü vermişti.

İsrail ile “stratejik işbirliği anlaşması”

Machado’nun liderliğindeki Vente Venezuela Partisi, 2020’de İsrail’in iktidar partisi Likud ile politik, sosyal ve güvenlik alanlarında işbirliği hedefleyen bir anlaşma imzaladı. Partinin internet sitesinde yayımlanan metinde, iki ülke arasında “stratejik ortaklık” hedefinin altı çizildi.

Machado, İsrail yanlısı açıklamalarına 2023’te Gazze saldırıları sırasında da devam etti. 2024 Nisan’ında İran-İsrail çatışmaları sırasında X hesabından “İran rejiminin doğrudan saldırısı karşısında İsrail devleti ve halkıyla dayanışmamı sunuyorum.” paylaşımında bulundu.

Müslüman kuruluşlardan tepki

ABD’deki Müslüman sivil haklar örgütlerinden CAIR, Nobel Komitesi’ni kararını yeniden gözden geçirmeye çağırdı. Yapılan açıklamada, “Gazze soykırımına karşı çıkanlar yerine, Müslüman karşıtı faşizmi ve İsrail’in ırkçı Likud Partisini destekleyen birine ödül verilmesi kabul edilemez.” denildi.