Son Mühür- ABD Başkanı Donald Trump, İran’daki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek Orta Doğu’ya büyük bir donanma filosu sevk edildiğini açıkladı. Davos’taki Dünya Ekonomi Forumu toplantılarının ardından ülkesine dönüşte uçakta konuşan Trump, “Her ihtimale karşı o yöne doğru çok sayıda gemi gönderildi. Büyük bir deniz filosu bölgeye ilerliyor. Umuyorum ki hiçbir şey olmaz ancak durumu dikkatle izliyoruz” dedi.

İran: Olası saldırı karşılıksız kalmayacak

Trump’ın açıklamalarının ardından İran yönetiminden sert bir yanıt geldi. Reuters’a konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen üst düzey bir İranlı yetkili, ABD’nin İran’a yönelik olası bir askeri hamlesinin topyekun savaş olarak değerlendirileceğini söyledi. Yetkili, “Saldırının sınırlı ya da geniş çaplı olması fark etmez. İran’a yönelik herhangi bir eylem savaş kabul edilir ve mümkün olan en sert şekilde karşılık verilir” ifadelerini kullandı.

“İran teyakkuz halinde”

ABD’nin bölgeye askeri yığınak yapmasına da değinen İranlı yetkili, Washington’un bu hamlesinin gerçek bir çatışma niyeti taşımadığını umduklarını belirtti. Ancak İran ordusunun en kötü senaryoya hazır olduğunu vurgulayan yetkili, ülkenin tamamen teyakkuz durumunda olduğunu kaydetti. Yetkili, İran’ın egemenliği ve toprak bütünlüğünün ihlal edilmesi halinde karşılık vermekten çekinilmeyeceğini dile getirdi.

Karşılığın detayları açıklanmadı

İranlı yetkili, olası bir ABD saldırısına verilecek yanıtın kapsamı ve niteliğine ilişkin ayrıntı paylaşmadı. Ancak İran’ın kendini savunmasının zorunluluk olduğunu savunan yetkili, askeri tehdit altında bulunan bir ülkenin saldırıyı bertaraf etmek ve dengeyi yeniden kurmak için tüm imkanlarını kullanacağını ifade etti.

Trump: “Müzakereye açığız”

ABD Başkanı Trump, İran ile müzakereye kapıyı tamamen kapatmadıklarını belirterek diplomasi mesajı da verdi. Daha önce yaptığı çağrı sonrası İran’ın 837 kişinin idamını durdurduğunu öne süren Trump, “Belki donanmamızı kullanmak zorunda kalmayız. Bunu zaman gösterecek” dedi.

Nükleer tesis uyarısı

Trump, İran’ın dini lideri Ali Hamaney’e ilişkin soruya doğrudan yanıt vermekten kaçınırken, İran’ın nükleer tesislerine yönelik geçmişte gerçekleştirilen saldırıları hatırlattı. ABD Başkanı, benzer bir girişim olması halinde İran’daki hedeflerin “çok daha kolay vurulabileceği” uyarısında bulundu.