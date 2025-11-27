Son Mühür- Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bu sabahın erken saatlerinde Ege Denizi'nde orta şiddette bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin büyüklüğü, moment magnitüd (Mw) ölçeğine göre 4.6 olarak ölçüldü. Bu büyüklükteki bir sarsıntının, deniz tabanına yakın bölgelerde ve çevre adalarda hissedilmiş olabileceği belirtiliyor.

Depremin merkezi ve detayları

AFAD'dan alınan verilere göre, depremin merkezi Ege Denizi olarak kaydedildi. Kesin koordinatlar incelendiğinde, depremin odak noktası 35.77333 Kuzey Enlemi ve 24.99222 Doğu Boylamında yer alıyor. Bu konum, özellikle Girit ve Kiklad Adaları'na yakın bir alana işaret ediyor. Bölge, aktif fay hatlarının bulunduğu ve sismik hareketliliğin sıkça yaşandığı bir coğrafyadır.

Sarsıntının saati ve derinliği

Sarsıntı, yerel saatle (TSİ) 2025-11-27 Perşembe günü saat 03:08:54'te gerçekleşti. Gece yarısından hemen sonra meydana gelen deprem, bölge halkını uykusunda yakaladı. En önemli verilerden biri ise depremin derinliği. Kayıtlara göre sarsıntı, yeryüzünün 8.73 kilometre altında meydana geldi.

Can ve mal kaybı olup olmadığına dair açıklama bekleniyor

Şu an için depremin karada herhangi bir olumsuz etkiye yol açıp açmadığına dair yetkili kurumlardan bir açıklama gelmedi. Ege Denizi'nde meydana gelen depremlerin karasal alanlara olan uzaklığına bağlı olarak hasar potansiyeli düşüktür; ancak AFAD ve ilgili mercilerin bölgeye dair incelemelerini sürdürdüğü ve gelişmelerin yakından takip edildiği bildirildi.