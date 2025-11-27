2026 yılında geçerli olacak yeniden değerleme oranı Resmi Gazete’de yayımlandı. Ekim ayı enflasyonuyla kesinleşen oran yüzde 25,49 oldu. Böylece yeni yılda birçok vergi, harç ve idari para cezası aynı oranda zamlanacak.

2025 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 43,93’tü. Bu yıl oran yüzde 25,49 olarak belirlenerek önceki yıla göre düşüş gösterdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı oran üzerinde herhangi bir değişiklik yapmadı.

Hangi kalemler zamlanacak?

1 Ocak 2026’dan itibaren yüzde 25,49 oranında artacak başlıca kalemler:

- Vergiler

- Harçlar

- Trafik ve idari para cezaları

- IMEI kayıt ücreti

- Yurt dışı çıkış harcı

- Emlak vergisi

- Binek araç giderleri

- Gayrimenkul alım-satım vergileri

- Kira gelirleri istisna sınırı

- Yemek ve ulaşım gideri istisnaları

Bu artışlar hem vatandaşları hem de işletmeleri doğrudan etkileyecek.

Yeni düzenlemeler 2026 başında yürürlükte

Belirlenen oranla birlikte tüm güncellemeler 1 Ocak 2026 itibarıyla uygulanmaya başlayacak.