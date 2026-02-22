Son Mühür- ABD'nin kanatları altında bölgede insanlık dışı suçlara imza atan İsrail'in kafasındaki gizli planı ABD İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee itiraf etti.

Huckabee, Tucker Carlson'a verdiği röportajda "Nil’den Fırat’a" uzanan toprakların İsrail’e ait olduğunu savundu. Tanrı'nın İbrahim aracılığıyla seçtiği bir halka vaat ettiği topraklar olduğunu savunan Huckabee, İncil’i referans alarak bu genişlemeyi İsrail adına "kutsal bir hak" olarak nitelendirdi.

Necmettin Erbakan'ın sözleri...



İsrail'in tüm Orta Doğu'yu ele geçirme hakkı olduğunu savunan küstah büyükelçinin sözleri, Milli Görüş siyasetinin lideri merhum Necmettin Erbakan'ın yaşarken yaptığı bir uyarıyı akıllara getirdi.



''İsrail, Suriye'yi alacak. Güneydoğu'da komşumuz İsrail olacak. Yahudiyle hudut olacaksın. O Yahudi de İran'la savaşacak.

Ve sana diyecek ki, sen de benle beraber ol. Böylece İslam alemini darmaduman ederler, insanlığı mahvederler.

Arkadan hedef Türkiye...



Arkadan hedef Türkiye'dir. Türkiye'ye hücum edecekler. Güneydoğu'yu alacaklar İsrail'e katacaklar. Ermenileri getirecekler, Pontus'u getirecekler.

Ne yapacakları belli. Bütün meydana gelecek olan bu olaylar bizim milli menfaatlerimize aykırı. 1400 yıldır, Osmanlı ve Selçuklu döneminde biz hep mazlumlardan yana olduk, biz bebek katillerini desteklemedik, onlara maşalık yapmadık'' vurgusunda bulunmuştu.

Huckabee'ye tepkiler çığ gibi...



Huckabee'nin açıklamalarının artçı sarsıntıları da gelmeye devam ediyor.

Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 14 ülke Huckabee'nin açıklamalarını kınayan ortak bir açıklamada bulundu.

Türkiye, Mısır, Ürdün, Lübnan, Endonezya, Kuveyt, Katar, Umman, Pakistan, Bahreyn, Suudi Arabistan, Suriye, Filistin, BAE ile İslam İşbirliği Teşkilatı, Arap Ligi ve KİK sekreterlikleri,

ABD’nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee’nin “İsrail’in Orta Doğu’nun tamamı üzerinde kontrol kurmasının kabul edilebilir olacağı” yönündeki sözlerini kınadı.

Açıklamada, bu ifadelerin uluslararası hukuk ve BM Şartı’nın açık ihlali olduğu belirtildi