Son Mühür- Dün yapılan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun 18. toplantısında yapılan oylamada Yeni Yol Grubu kararsız kalmıştı. Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi’nin iş birliğiyle kurulan grup, İmralı’ya yapılacak ziyaret heyetine katılmama kararı aldı.

Oylamada partilerin tutumları

Toplantıda “İmralı ziyareti” gündeme gelirken, CHP ve Yeniden Refah Partisi oylamaya katılmadı. AK Parti, MHP, Demokrasi Partisi, TİP ve EMEP üyeleri ziyareti destekleyen oy kullanırken; DSP, HÜDA-PAR ve Demokrat Parti üyeleri karşı oy verdi. Yeni Yol Grubu ise çekimser kalarak kararsızlığını ortaya koydu. Sonuç olarak, 32 evet, 3 hayır ve 2 çekimser oyla İmralı’ya gitme kararı kesinleşti.

Heyette Yeni Yol Grubu yer almayacak

Yeni Yol Grubu’nun heyete katılmama kararı, ziyaret heyetinin bileşiminde tartışmalara yol açtı ve kararın siyasi yansımaları merak konusu oldu.