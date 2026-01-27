Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 27 Ocak Salı gününe ilişkin hava tahminlerine göre Marmara (Sakarya hariç), Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı ile Bolu, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa ve Batman çevrelerinde yağmur ve sağanak bekleniyor. Kıyı Ege’de yağışların yer yer gök gürültülü olacağı öngörülürken, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Anadolu’nun batısı ile Iğdır, Ağrı ve Adıyaman çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar etkili olacak. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayının yanı sıra pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise normaller civarında seyretmesi bekleniyor.

İzmir dahil 17 ile sarı alarm

Adana, Aydın, Burdur, Giresun, Mersin, Kastamonu, Ordu, Sinop, Trabzon, Antalya, Balıkesir, Çanakkale, Hatay, İzmir, Muğla, Samsun ve Tokat için sarı kodlu yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji'den kritik uyarılar

Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz ile Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden, oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi. Ayrıca Kıyı Ege, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Bursa çevrelerinde rüzgârın 40–60 km/saat hızla kuvvetli eseceği öngörülüyor. Bu nedenle yaşanabilecek risklere karşı uyarı yapıldı. Öte yandan Doğu Karadeniz’in iç bölgeleri ile Doğu Anadolu’da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunduğu belirtilerek, gerekli önlemlerin alınması gerektiği vurgulandı.

27 Ocak 2026 Hava durumu

MARMARA

EDİRNE - 15°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL - 15°C - Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ - 13°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ - 17°C - Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

AFYONKARAHİSAR - 10°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

DENİZLİ - 14°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR - 15°C - Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA - 8°C - Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

ADANA - 16°C - Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA - 13°C - Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY - 13°C - Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA - 8°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

İÇ ANADOLU

ANKARA - 13°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu

ESKİŞEHİR - 9°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

KONYA - 10°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu

SİVAS - 5°C - Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel karla karışık yağmur ve kar yağışlı

BATI KARADENİZ

BOLU - 12°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu

DÜZCE - 17°C - Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP - 20°C - Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK - 17°C - Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

AMASYA - 15°C - Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN - 11°C - Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN - 20°C - Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON - 17°C - Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

ERZURUM -2°C - Parçalı ve çok bulutlu

KARS -2°C - Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA 4°C - Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

VAN 4°C - Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

DİYARBAKIR -2°C - Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP 11°C - Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olmak üzere yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SİİRT 5°C - Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA 14°C - Parçalı ve çok bulutlu