Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 27 Ocak Salı gününe ilişkin hava tahminlerine göre Marmara (Sakarya hariç), Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı ile Bolu, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa ve Batman çevrelerinde yağmur ve sağanak bekleniyor. Kıyı Ege’de yağışların yer yer gök gürültülü olacağı öngörülürken, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Anadolu’nun batısı ile Iğdır, Ağrı ve Adıyaman çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar etkili olacak. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayının yanı sıra pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise normaller civarında seyretmesi bekleniyor.
İzmir dahil 17 ile sarı alarm
Adana, Aydın, Burdur, Giresun, Mersin, Kastamonu, Ordu, Sinop, Trabzon, Antalya, Balıkesir, Çanakkale, Hatay, İzmir, Muğla, Samsun ve Tokat için sarı kodlu yağış uyarısı yapıldı.
Meteoroloji'den kritik uyarılar
Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz ile Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden, oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi. Ayrıca Kıyı Ege, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Bursa çevrelerinde rüzgârın 40–60 km/saat hızla kuvvetli eseceği öngörülüyor. Bu nedenle yaşanabilecek risklere karşı uyarı yapıldı. Öte yandan Doğu Karadeniz’in iç bölgeleri ile Doğu Anadolu’da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunduğu belirtilerek, gerekli önlemlerin alınması gerektiği vurgulandı.
27 Ocak 2026 Hava durumu
MARMARA
EDİRNE - 15°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL - 15°C - Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ - 13°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KOCAELİ - 17°C - Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
AFYONKARAHİSAR - 10°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
DENİZLİ - 14°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İZMİR - 15°C - Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
MUĞLA - 8°C - Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
AKDENİZ
ADANA - 16°C - Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA - 13°C - Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY - 13°C - Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ISPARTA - 8°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
İÇ ANADOLU
ANKARA - 13°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu
ESKİŞEHİR - 9°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
KONYA - 10°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu
SİVAS - 5°C - Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel karla karışık yağmur ve kar yağışlı
BATI KARADENİZ
BOLU - 12°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu
DÜZCE - 17°C - Parçalı ve çok bulutlu
SİNOP - 20°C - Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK - 17°C - Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
AMASYA - 15°C - Parçalı ve çok bulutlu
ARTVİN - 11°C - Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN - 20°C - Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON - 17°C - Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
ERZURUM -2°C - Parçalı ve çok bulutlu
KARS -2°C - Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA 4°C - Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı
VAN 4°C - Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
DİYARBAKIR -2°C - Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP 11°C - Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olmak üzere yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SİİRT 5°C - Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA 14°C - Parçalı ve çok bulutlu