Son Mühür - Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ve Trabzonspor, RAMS Park'ta karşı karşıya geldi ve mücadele 0-0 berabere tamamlandı.

Maçın önemli anları

2. dakika: Zubkov’un sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda, uzak direkte bekleyen Batagov’un şutunu kaleci Uğurcan Çakır kontrol etmeyi başardı.

28. dakika: Sara’nın sol taraftan gönderdiği kornerde, altıpas önünde Osimhen’in kafa vuruşu yan direğe çarparak auta çıktı.

31. dakika: Ceza sahası dışı sol çaprazında topu alan Abdülkerim Bardakcı’nın yaklaşık 25 metreden çektiği şut, uzak direğin dibinden dışarı gitti.

35. dakika: Galatasaray gol buldu fakat yan hakemin ofsayt kararıyla gol geçersiz sayıldı. Lemina’nın kullandığı köşe vuruşunda arka direkte topa dokunan Torreira’nın vuruşu ağlarla buluştu, ancak ofsayt nedeniyle gol iptal edildi.

71. dakika: Trabzonspor bu kez direğe takıldı. Oleksandr Zubkov, topu tek başına sürerek Galatasaray savunmasını çalımladı ve kaleye şut çekti; top direkten geri döndü.

77. dakika: Galatasaray, Leroy Sane ile golü kaydetti fakat ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı. Sol çaprazdan yapılan ortada Sane’nin kafa vuruşu kaleciyi geçerek ağlarla buluştu.

83. dakika: Oyuna giren Benjamin Bouchouari, Roland Sallai’ye sert müdahalede bulunduktan 7 dakika sonra direkt kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

Puan durumu ve gelecek hafta

Maçın kalan dakikalarında gol olmayınca iki takım da puanları paylaşmış oldu. Bu sonuçla Galatasaray puanını 29’a, Trabzonspor ise 24’e yükseltti. Ligin bir sonraki haftasında Galatasaray deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşacak, Trabzonspor ise sahasında Corendon Alanyaspor’u konuk edecek.