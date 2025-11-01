Son Mühür - Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Rams Park’ta saat 20.00’de başlayan maçı hakem Cihan Aydın yönetiyor, VAR görevini ise Alper Çetin üstleniyor. Karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı izlenebiliyor. Galatasaray haftaya 28 puanla lider olarak girerken, Trabzonspor 23 puanla ikinci sırada yer alıyor.

İlk 11'ler

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Lemina, Abdülkerim, Eren, Torreira, Sara, Yunus, Sane, Barış Alper, Osimhen

Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Oulai, Folcarelli, Zubkov, Muci, Augusto, Onuachu

İlk yarıda gol sesi çıkmadı

Galatasaray-Trabzsonspor maçının ilk yarısında gol sesi çıkmadı.

Maçtan önemli anlar

1' Onuachu'nun vuruşuyla maç başladı.

12' Trabzonspor'da Zubkov'un kullandığı kornerde Galatasaray ceza sahasında karambol yaşandı. Uğurcan Çakır topu kontrol etti.

14' Onana'nın uzun topunda Wagner Pina, Galatasaray ceza sahasına girdi. Lemina topu kornere çeldi.

15' Sol çaprazda ceza sahası çizgisinde topu önünde bulan Osimhen kaleye şut çekti. Osimhen'in şutunda Onana topu kontrol etti.

27' Trabzonspor'un elle oynama gerekçesiyle penaltı beklediği pozisyonda maç, VAR incelemesinin ardından devam etti.

28' Sara'nın kullandığı kornerde Osimhen'in kafa vuruşu direkten auta çıktı.

36' Galatasaray, Lucas Torreira ile gol buldu ancak ofsayt nedeniyle gol geçerli sayılmadı.

42' Galatasaray kontratak yakaladı. Barış Alper Yılmaz yerden orta yaptı. Onana araya girdi.

İlk yarının sonuna 1 dakika ilave edildi.