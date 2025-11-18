Son Mühür - Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), bugün gerçekleştirilecek 8 seferin yoğun hava koşulları nedeniyle iptal edildiğini açıkladı.
Bazı seferler iptal edildi
Kurumun internet sitesinde yer alan bilgilere göre, saat 07.00 ve 09.30’daki Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri ile 08.00 ve 11.30’da planlanan İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya) seferleri yapılmayacak. Ayrıca 09.30 Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Armutlu (İhlas) ve 12.55 Armutlu (İhlas) – Bursa (Mudanya) seferlerinin de iptal edildiği açıklandı.
Feribot seferlerinde son durum
Kuzey Ege’de kötü hava koşullarının artması nedeniyle feribot seferleri de olumsuz etkilendi. Kabatepe–Gökçeada hattında gün içinde planlanan bazı seferlerin iptal edileceği duyuruldu.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında seferleri sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ, Kabatepe’den Gökçeada’ya saat 09.00 ve 14.00, Gökçeada’dan Kabatepe’ye ise 07.00 ve 12.00 seferlerinin yapılacağını bildirdi. Ancak Kabatepe çıkışlı 13.00, 17.00 ve 21.00; Gökçeada çıkışlı 11.00, 15.00 ve 19.00 seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi.
Saatleri değişen seferler
Geyikli–Bozcaada hattında da sefer saatlerinde zorunlu düzenlemeler yapıldı. Bozcaada’dan 18.00’de yapılması planlanan sefer 17.00’ye çekilirken, Geyikli’den 19.00’da hareket etmesi öngörülen seferin 18.00’de gerçekleştirileceği bildirildi.