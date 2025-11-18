Son Mühür - Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), bugün gerçekleştirilecek 8 seferin yoğun hava koşulları nedeniyle iptal edildiğini açıkladı.

Kurumun internet sitesinde yer alan bilgilere göre, saat 07.00 ve 09.30’daki Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri ile 08.00 ve 11.30’da planlanan İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya) seferleri yapılmayacak. Ayrıca 09.30 Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Armutlu (İhlas) ve 12.55 Armutlu (İhlas) – Bursa (Mudanya) seferlerinin de iptal edildiği açıklandı.

Feribot seferlerinde son durum