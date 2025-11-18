Son Mühür - CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı kampanyasına ilişkin paylaşımların yer aldığı X hesabı, daha önce “millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle üç kez farklı kullanıcı adları altında erişime kapatılmıştı.

''Nerede kalmıştık?''

Hesap, önce cbadayofisi1, ardından cbadayofisi11 ve cbadayofisi22 kullanıcı adlarıyla yeniden açılmış ancak her defasında tekrar engellenmişti. Bu süreç sonrası Ekrem İmamoğlu’nun paylaşımlarının yapılacağı Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabı, bu kez “@CAOIletisim” adıyla tekrar oluşturuldu. Hesabın ilk gönderisinde ise “Nerede kalmıştık?” ifadeleri kullanıldı.