Son Mühür - HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında, ‘cumhurbaşkanına hakaret’ ettiği iddiasıyla açılan davanın karar duruşması Mersin 14. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapıldı. Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda başka bir dosyadan tutuklu bulunan Demirtaş, duruşmaya katılmadı. Demirtaş’ı duruşmada avukatı temsil etti.

Ek süre ve reddihakim talepleri kabul edilmedi

Sanık avukatları, önceki celsede sundukları talepler nedeniyle savunma hazırlayamadıklarını belirterek mütalaaya karşı beyanda bulunmak için ek süre istedi. Mahkeme başkanı, önceki duruşmada savunma için süre verildiğini hatırlatarak bu talebi reddetti.

Bunun üzerine sanık avukatları, adil yargılanma hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle reddihakim talebinde bulundu. Mahkeme, bu talebi de kabul etmedi. Mahkeme başkanı ayrıca Demirtaş’ın duruşmaya katılma isteğinin güvenlik gerekçesiyle uygun bulunmadığını kayda geçirdi.

Zincirleme suçtan ceza verildi

Avukatların beyanlarının ardından karar açıklandı. Mahkeme heyeti, Demirtaş’ın Mersin ve Diyarbakır’da yaptığı konuşmalarda zincirleme şekilde ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçunu işlediği kanaatine vararak 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası verdi.