Adana’da akşam saatlerinde gökyüzünde aniden beliren parlak bir ışık, vatandaşlarda şaşkınlık ve endişeye yol açtı.

Kentin birçok noktasından görülebilen ışık kütlesi, kısa süreliğine gökyüzünde ilerledikten sonra hızla aşağı doğru süzülerek gözden kayboldu.

O anlara tanıklık eden vatandaşlar, sosyal medya üzerinden paylaşımlar yaparak gördükleri ışığın ne olduğuna dair meraklarını dile getirdi.

O anlar araç kamerasına saniye saniye yansıdı

Merkez Yüreğir ilçesinde seyir halindeki bir otomobilin kamerası, gökyüzünde beliren gizemli cismi saniye saniye kaydetti.

Görüntülerde, yoğun parlaklığa sahip cismin gökyüzünde kısa süreli bir yolculuk yaptığı ve ardından hızla kaybolduğu görüldü.

İlk değerlendirmelere göre kaydedilen görüntülerin, atmosfere giren bir göktaşına ait olabileceği belirtiliyor.

Sosyal medyada gündem oldu

Gizemli ışık olayı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, çok sayıda kullanıcı görüntüleri paylaşarak yaşanan anları yorumladı. “Gökyüzünde patlayan bir yıldız gördük”, “Bir anda gece gündüze döndü” gibi yorumlar dikkat çekti.