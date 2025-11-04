Son Mühür- CHP’li 12 isim hakkında açılan davanın ilk duruşması Ankara’da görüldü. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın da aralarında bulunduğu 12 CHP’li hakkında 1 ila 3 yıl hapis ve siyaset yasağı talebiyle açılan davanın ilk duruşması bugün Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapıldı.

İlk duruşma Ankara’da gerçekleşti

Mahkemede sanıklar ve avukatlar hazır bulundu. Dava dosyasında yer alan suçlamalar kapsamında İmamoğlu, Çelik, Tugay ve diğer CHP’li yöneticilerin “seçim yasaklarına aykırı davrandıkları” iddia edildi. Savunmaların alınmasının ardından mahkeme heyeti, usule ilişkin eksikliklerin tamamlanması yönünde karar verdi.

AYM başvurusunun yanıtı beklenecek

Mahkeme, davaya ilişkin Anayasa Mahkemesi’ne yapılan başvurunun sonucunun beklenmesine hükmetti. Bu kapsamda, AYM’nin vereceği kararın davanın seyrini doğrudan etkileyebileceği belirtiliyor.

Duruşma 13 Ocak 2026’ya ertelendi

Usul işlemlerinin tamamlanması ve AYM kararının beklenmesi gerekçesiyle dava 13 Ocak 2026 tarihine ertelendi. CHP cephesinden dava sürecine ilişkin yeni açıklamaların önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.

