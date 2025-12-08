İzmir’in Bayraklı ilçesinde polis ekiplerinin şüpheli hareketleri fark etmesiyle başlayan operasyon, yasaklı madde, ruhsatsız silah ve çeşitli suç unsurlarının ele geçirilmesiyle sonuçlandı. Olayla bağlantılı 4 kişi gözaltına alınırken, 2 şüpheli tutuklandı.

Şüpheli araç takibi operasyonu başlattı

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, saat 22.50 sıralarında 2118 Sokak’ta park halindeki bir Tofaş marka aracın çevresinde bulunan üç kişinin davranışlarından şüphelendi. Ekipler olay yerine yaklaşınca, araç yanında bulunan motosiklet sürücüsü hızla kaçarak uzaklaştı.

Yapılan kimlik araştırmasında kaçan kişinin, uyuşturucu suçlarından sabıkalı O.D. olduğu tespit edildi.

Araçta yasaklı madde bulundu

Polis ekipleri araç içinde bulunan şahısları kontrol etti ve yapılan aramada yasaklı madde ele geçirildi. İncelemede, bu maddenin kaçan O.D. tarafından temin edildiği belirlendi.

Eve operasyon: Silah ve yasaklı madde

Elde edilen bilgiler doğrultusunda savcılık talimatıyla O.D.’nin adresine operasyon düzenlendi. Ev ve müştemilatlarda yapılan aramalarda şu suç unsurları bulundu:

1 adet ruhsatsız tabanca

Yasaklı madde

7.835 TL nakit para

1 adet bıçak

Polis, evde yapılan aramada hem yasaklı madde hem de silah bulgularının suç organizasyonunun genişliğine işaret ettiğini değerlendirdi.

Evde firari hükümlü yakalandı

Operasyon sırasında evde bulunan bir kişinin firari olduğu anlaşıldı. Yapılan sorguda şüphelinin D.U. olduğu ve 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

4 şüpheli gözaltına alındı, 2’si tutuklandı

Olay kapsamında Y.S.S. ve A.K. isimli iki şüpheli de suç unsurlarıyla birlikte gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından O.D. ve İ.U. adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.