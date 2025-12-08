Son Mühür / Erkan Doğan - Son Mühür’ün günlerdir takip ettiği Bozyaka Hastanesi’nin kapanma süreci sonunda tamamlanıyor. İzmir Sağlık Müdürlüğü, kapanma kararı hakkında hastane kapılarına uyarı yazıları astı.

Yaklaşık 2 yıldır sürüncemede olan İzmir Bozyaka Hastanesi’nin kapanma süreci sonunda tamamlanıyor! Sağlık Bakanlığı tarafından alınan kararla hastane 22 Aralık 2025 tarihinde resmen kapatılacak. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü hastanenin kapıları uyarı yazıları astı. A4 büyüklüğündeki uyarı yazılarında, “İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi yeni Hizmet Binası Yapım Projesi; Mevcut hastane binamız 22.12.2025 tarihinden itibaren hasta kabulüne kapanacaktır. Yeni 400 yataklı modern hastane binamız tamamlandığında sağlık hizmeti sunmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.

Bozyaka Hastanesi sağlık personeline görevlendirme kolaylığı!

İzmir Sağlık Müdürlüğü, hastanede çalışan bine yakın sağlık personelinin yeni görev yapacağı sağlık tesisleri ile ilgili personelin mağdur olmasını önleyecek bir çalışmaya imza attı. Personel, bir seferliğine, evine yakın sağlık kuruluşunu tercih edebilecek. Eğer hastanenin kadrosu da uygunsa sağlık personeli bu hastanede görevlendirilecek. Rutin uygulamada sağlık personelinin hastane ya da kurum seçme hakkı bulunmuyor. Alınan bilgiye göre hastane görevli tüm sağlık personeli, tercih ettikleri veya görevlendirildikleri hastanelerde 2 Ocak 2026 tarihinde iş başı yapacak.

Hastane hızlı bir şekilde yapılacak

Sağlık Bakanlığı'na yakın kaynaklar, 400 yataklı yeni hastanenin en geç iki yıl içerisinde tamamlanarak hizmete açılacağını belirterek, "Bakanlık çok hızlı davranacak" dedi. Öte yandan hastane tamamlanınca eski personeller yeni hastanede göreve başlayabilecek.