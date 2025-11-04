Son Mühür / Atakan Başpehlivan İzmir Lokantacılar ve Gazinocular Esnaf Odası Başkanı Doğan Kılıç, kentte artan ekonomik sıkıntılar nedeniyle son aylarda çok sayıda lokantanın faaliyetini durdurduğunu açıklayarak, önümüzdeki aylarda yapılacak olan genel kurul öncesinde değerlendirmelerde bulundu.

Doğan Kılıç: Dükkan kapatan esnaf sayısı her geçen gün artıyor

İzmir’de mevcuttaki dükkanlarını kapatan çok fazla esnaf olduğunu belirten ve sayının her geçen gün arttığının altını çizen Doğan Kılıç, geçmiş yıllarda insanların ellerinde olan birikimlerini satıp dükkan açtıklarını ancak günümüzde böyle bir durumunda kalmadığını kaydederek, “Bize müracaat edip, dükkanlarının kapatanların sayısı her ay artıyor. Toplama vurduğumuz zaman her ay eksiye gidiyoruz. Benim geldiğim dönemdeki üye sayısıyla şu an ki sayışa bakarsak, yüzde 30-40 kapatan sayısı fazla ve ne yazık ki artıyor. Esnafın belini büken çok fazla kalem var, vergi vermediğimiz hiçbir gün yok. İnsanlar elinde olan birikimlerini satıp dükkan açıyorlardı artık böyle bir durumda kalmadı.” diye konuştu.

“Mühim olan esnafın kazanmasıdır”

Öte yandan, Ocak ayında yapılması planlanan İzmir Lokantacılar ve Gazinocular Esnaf Odası seçimleri ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Kılıç, önemli olanın esnafın kazanması olduğunu aktararak, şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK)’in 2026 itibariyle seçim yılı başlıyor. Bizim odamızın da seçimi Ocak ayında olacak, öyle planlıyoruz. Gerçekleşecek seçimde bazı arkadaşlarımızın aday olduğu haberlerini alıyoruz, arkadaşlarıma başarılar diliyorum.

Gerçekleşecek seçimlerin ahlaklı ve dürüst bir atmosferde geçmesini diliyorum. Kimsenin kimseyi rencide etmeyeceği, herkesin saygı ve sevgi içerisinde yarışacağı bir seçim yaşanmasını diliyorum. Çünkü bizler esnafız ve Ahilik geleneğinden geliyoruz. Biz herkese örnek olmalıyız adaylar olur, seçimler olur. Bunun kaybedeni, kazanını yok mühim olan esnafın kazanmasıdır.”