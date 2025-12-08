Gediz Elektrik, 9, 10 ve 11 Aralık tarihlerinde ‘Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları’ kapsamında kent genelinde tüm gün elektrik kesintisine gidecek. Üç gün sürecek ve bir çok ilçede gerçekleşecek kesinti nedeniyle mağduriyetler yaşanabilir.

Kesintilerin gerçekleşeceği tarihler ve ilçeler şu şekilde:

9 Aralık

Buca

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 17:00

Belenbaşı ( 3008. Sk. 3018. Sk. 3007. Sk. Belen Cd. 3015. Sk. 3002/1. Sk. 3018/4. Sk. 3018/2. Sk. 3018/3. Sk. Goca Yörük Cd. 3017/1 3002/2. Sk. 3015/3. Sk. 3015/2. Sk. 3004. Sk. Efeler Cd. 3020/1. Sk. 3020. Sk. 3016/1. Sk. 3012. Sk. 3013. Sk. 3009. Sk. 3006. Sk. 3001. Sk. 3002. Sk. 3003. Sk. Hürriyet Cd. Beylik Cd. 3023. Sk. 3019/1. Sk. 3019. Sk. 3018/1. Sk. 3017. Sk. 3016. Sk. 3015/1. Sk. 3014. Sk. 3011. Sk. 3010. Sk. 3005. Sk. )

Kırklar ( Karatekeli Cd. )



10 aralık Buca

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 17:00



BUCA / İZMİR

Karacaağaç ( 4018. Sk. Kırıklar Yolu Üzeri Sk. YOLÜSTÜ SOKAK 4023. Sk. 4004/1. Sk. 4017/1. Sk. 4024. Sk. 4028. Sk. Şehit Er Zeki Toker Cd. Yağ Yeri Grubu Küme Evleri 4005/3. Sk. Kolcu Bağı Grubu Sk. 4010/1. Sk. Yolüstü Mevkii Sk. Meşelik Yolu Sk. Dede Sk. Belenbaşı Yolu Üzeri Sk. 4022. Sk. 4020. Sk. 4019. Sk. 4017. Sk. 4016. Sk. 4015. Sk. 4014. Sk. 4013. Sk. 4012. Sk. 4011. Sk. 4010. Sk. 4009. Sk. 4008. Sk. 4007. Sk. 4006. Sk. 4005/2. Sk. 4005/1. Sk. 4005. Sk. 4004. Sk. 4003. Sk. 4002. Sk. 4001. Sk. )

Kırklar ( 5025/5. Sk. Karabağlar Sk. 5025/3. Sk. 5025/2. Sk. )

11 Aralık Buca

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 17:00

Kırklar ( 5031. Sk. 5033/1. Sk. 5027. Sk. 5025. Sk. İpek Küme Evleri 6007. Sk. 5015. Sk. 5027/1. Sk. Kocaorman Mevkii 5031/1. Sk. Karataş Sk. 5023. Sk. 5002/4. Sk. 5025/4. Sk. 5028. Sk. 5025/1. Sk. 5033. Sk. 5000. Sk. 5025/2. Sk. 5026. Sk. 5030. Sk. Karabağlar Sk. Karatekeli Cd. 5020. Sk. Mevlana Cd. 5009. Sk. 5011. Sk. 5017. Sk. 5019. Sk. 5022. Sk. 5021. Sk. 5029. Sk. 5024. Sk. Demokrasi Cd. 5005. Sk. 5004. Sk. 5006. Sk. 5007. Sk. 5008. Sk. 5010. Sk. 5016. Sk. 5012. Sk. 5013. Sk. 5002. Sk. 5001. Sk. 5003. Sk. 5014. Sk. 5018. Sk. 5028/1. Sk. 5002/3. Sk. )

Doğancılar ( 6002. Sk. 6003. Sk. 6003/1. Sk. 6004. Sk. 6005. Sk. 6006. Sk. 6002/1. Sk. 6010. Sk. 6004/1. Sk. 6013. Sk. 6030. Sk. 6015. Sk. 6001. Sk. Yunus Emre Cd. )

11 Aralık Gaziemir

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 13:00

GAZİEMİR / İZMİR

Sevgi ( 957. Sk. 957/1. Sk. 950. Sk. )

Karabağlar

9 Aralık

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 13:00

KARABAĞLAR / İZMİR

Poligon ( 123/5. Sk. 123/7. Sk. 123/9. Sk. 123. Sk. 123/10. Sk. 123/11. Sk. 123/12. Sk. 123/19. Sk. 123/2. Sk. 123/3. Sk. 123/4. Sk. )



KARABAĞLAR / İZMİR

Poligon ( 124. Sk. 124/1. Sk. 124/2. Sk. 48. Sk. 52. Sk. İnönü Cd. 123. Sk. 123/1. Sk. 123/5. Sk. )



10 Aralık Karabağlar

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

01:00 - 05:00



KARABAĞLAR / İZMİR

Uğur Mumcu ( 5757/5. Sk. 5757/32. Sk. 5757/30. Sk. 5757/29. Sk. 5757/26. Sk. 5757/25. Sk. 5757/24. Sk. 5757/2. Sk. 5757. Sk. 5755. Sk. 5714/4. Sk. 5714/2. Sk. 5673/5. Sk. 5672. Sk. 5662. Sk. 5661. Sk. 5660. Sk. 5659. Sk. 5656. Sk. 5652. Sk. )

Sarıyer ( 5714/3. Sk. 5679. Sk. 5677. Sk. 5673/6. Sk. 5673/2. Sk. )



10 Aralık Karabağlar



Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 13:00



Yüzbaşı Şerafettin ( Yüzbaşı Şerafettin Parkı İçi Yolu 3972/2. Sk. 3974. Sk. 3974/1. Sk. 3980. Sk. )

Gazi ( 3820/1. Sk. 3820/2. Sk. 3820/3. Sk. 3820/5. Sk. 3876. Sk. 3876/2. Sk. 3880. Sk. 3881. Sk. 3881/1. Sk. 3881/2. Sk. 3900. Sk. 3900/3. Sk. 3900/4. Sk. 3900/6. Sk. 3900/7. Sk. Ferdi Sefa Kılıç Sk. Murat Yolu )

Umut ( 3835. Sk. 3839. Sk. 3864. Sk. 3865. Sk. 3866. Sk. 3868. Sk. )



10 Aralık Karabağlar



Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

14:00 - 18:00



KARABAĞLAR / İZMİR

Ali Fuat Erden ( 9782. Sk. Öğretmen Rasime Şeyhoğlu Sk. 9757. Sk. 9754. Sk. 9763/1. Sk. 9770. Sk. 9770/1. Sk. 9771. Sk. 9780. Sk. 9783. Sk. ) Limontepe ( 9761. Sk. )



11 Aralık Karabağlar

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 13:00

KARABAĞLAR / İZMİR

Abdi İpekçi ( 3724. Sk. 3725. Sk. 3723. Sk. 3721. Sk. 3720. Sk. 3696. Sk. 3695. Sk. 3694. Sk. 3692. Sk. 3685/1. Sk. )

İhsan Alyanak ( 4991. Sk. 4960. Sk. 4957. Sk. )

11 Aralık Karabağlar



Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

14:00 - 18:00



KARABAĞLAR / İZMİR

Abdi İpekçi ( 4951. Sk. 3709. Sk. 3706. Sk. 3705. Sk. 3704. Sk. 3703. Sk. 3702. Sk. 3701. Sk. 3700. Sk. 3699. Sk. 3692. Sk. 3690. Sk. 3691. Sk. 3698. Sk. 3697. Sk. 3686. Sk. 3687. Sk. 3689. Sk. 3711. Sk. 3712. Sk. 3713. Sk. 3720. Sk. 4240. Sk. )

11 Aralık Karabağlar



Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 16:00



KARABAĞLAR / İZMİR

General Kazım Özalp ( 47/14. Sk. 47/6. Sk. 47/5. Sk. 47/4. Sk. 47/3. Sk. 47/20. Sk. 47/2. Sk. 47/9. Sk. 46/16. Sk. 47/12. Sk. 47/10. Sk. 46/19. Sk. 47. Sk. 47/1. Sk. 47/7. Sk. 47/18. Sk. )



Karşıyaka 11 Aralık



Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 15:00

KARŞIYAKA / İZMİR

Cumhuriyet ( 6643. Sk. 6642. Sk. 6641. Sk. 6604. Sk. 6640. Sk. 6639. Sk. 6647/1. Sk. 6647. Sk. 6646. Sk. 6645/2. Sk. 6645/1. Sk. 6645. Sk. 6644. Sk. 6638. Sk. 6607. Sk. 6615. Sk. 6616. Sk. 6617. Sk. 6618. Sk. 6620. Sk. 6621. Sk. 6633/1. Sk. 6654. Sk. 6654/1. Sk. 6657. Sk. 6722. Sk. 6722/2. Sk. 6636. Sk. 6617/1. Sk. 6652. Sk. 6651. Sk. 6650. Sk. 6648. Sk. )



Konak 9 aralık

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 11:00



KONAK / İZMİR

Etiler ( 1281. Sk. 1274. Sk. 1269. Sk. 1257. Sk. 1250. Sk. 1284. Sk. 1283. Sk. 1275. Sk. )

Oğuzlar ( Gaziler Cd. 1255. Sk. 1254. Sk. )

Kocakapı ( 1282. Sk. )

Konak 9 aralık

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

11:00 - 13:00



KONAK / İZMİR

Kocakapı ( 1250. Sk. 1250/1. Sk. Gaziler Cd. 1039/1. Sk. )

Oğuzlar ( 1253. Sk. 1251. Sk. 1251/2. Sk. 1252. Sk. )

Hilal



Konak 9 aralık

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

11:00 - 13:00



KONAK / İZMİR

Kocakapı ( 1039. Sk. Gaziler Cd. 1039/1. Sk. )



Konak 9 Aralık

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

13:00 - 15:00

Zeytinlik ( 1164/1. Sk. 1164. Sk. 1163. Sk. )

Ferahlı ( 3497. Sk. 1170. Sk. 1162/1. Sk. 1162. Sk. Gürçeşme Cd. 3501. Sk. )

Levent ( 3496. Sk. )

Küçükada ( 2225. Sk. 2231. Sk. 1433. Sk. 3559. Sk. 3557. Sk. 2235. Sk. 2234. Sk. 2233. Sk. 2232. Sk. )

09 Aralık 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 16:00

KONAK / İZMİR

Atamer ( 2597. Sk. 2602. Sk. 2603. Sk. 2604. Sk. 2605. Sk. 2606. Sk. 2608. Sk. 2609. Sk. 2609/1. Sk. 2581. Sk. 2583. Sk. 2583/1. Sk. 2591. Sk. 2610. Sk. 2611. Sk. 2612. Sk. 2613. Sk. 2614. Sk. 2614/1. Sk. Arı Cd. )

Mehmet Akif ( Celal Yılmaz Parkı İçi Yolu )



09 Aralık 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 16:00

Kesinti ID : 3555506

KONAK / İZMİR

Çınartepe ( 2626. Sk. 2627. Sk. 2627/1. Sk. 2628. Sk. Dicle Cd. Çamlık Cd. 2618. Sk. 2620. Sk. 2624. Sk. 2625. Sk. )

Atamer ( 2581. Sk. Arı Cd. 2614/1. Sk. 2614. Sk. 2613. Sk. )

Mehmet Akif ( Celal Yılmaz Parkı İçi Yolu )



10 Aralık 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 16:00

KONAK / İZMİR

Umurbey ( İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğü Girişi Atatürk Cd. )

Alsancak ( Kıbrıs Şehitleri Cd. 1476/1. Sk. )



10 Aralık 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 16:00

KONAK / İZMİR

Alsancak ( Atatürk Cd. Kıbrıs Şehitleri Cd. Cumhuriyet Blv. 1476/1. Sk. 1476. Sk. )



10 Aralık 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 11:00

KONAK / İZMİR

Turgut Reis ( 306. Sk. Dario Moreno Sk. Mustafa Kemal Sahil Blv. Şehit Kemal Keser Sk. Mithatpaşa Cd. 301. Sk. 305. Sk. )

Akın Simav ( 270. Sk. )

10 Aralık 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

11:00 - 13:00

KONAK / İZMİR

Mithatpaşa ( 206. Sk. 213. Sk. 226. Sk. )

Murat Reis ( 242. Sk. 199. Sk. 222. Sk. 223. Sk. 227. Sk. )



10 Aralık 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

13:00 - 15:00

KONAK / İZMİR

Murat Reis ( 255. Sk. 255/1. Sk. 255/2. Sk. 247. Sk. )

10 Aralık 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

15:00 - 17:00

KONAK / İZMİR

Barbaros ( 305. Sk. 340. Sk. 304. Sk. 339. Sk. Şehit Nihatbey Cd. 358. Sk. )

Turgut Reis ( 313. Sk. )

11 Aralık 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 16:00

KONAK / İZMİR

Alsancak ( 1475. Sk. 1456. Sk. 1474. Sk. 1473. Sk. 1472. Sk. 1471. Sk. 1460. Sk. )

Umurbey ( Atatürk Cd. )