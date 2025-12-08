Gediz Elektrik, 9, 10 ve 11 Aralık tarihlerinde ‘Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları’ kapsamında kent genelinde tüm gün elektrik kesintisine gidecek. Üç gün sürecek ve bir çok ilçede gerçekleşecek kesinti nedeniyle mağduriyetler yaşanabilir.
Kesintilerin gerçekleşeceği tarihler ve ilçeler şu şekilde:
9 Aralık
Buca
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 17:00
Belenbaşı ( 3008. Sk. 3018. Sk. 3007. Sk. Belen Cd. 3015. Sk. 3002/1. Sk. 3018/4. Sk. 3018/2. Sk. 3018/3. Sk. Goca Yörük Cd. 3017/1 3002/2. Sk. 3015/3. Sk. 3015/2. Sk. 3004. Sk. Efeler Cd. 3020/1. Sk. 3020. Sk. 3016/1. Sk. 3012. Sk. 3013. Sk. 3009. Sk. 3006. Sk. 3001. Sk. 3002. Sk. 3003. Sk. Hürriyet Cd. Beylik Cd. 3023. Sk. 3019/1. Sk. 3019. Sk. 3018/1. Sk. 3017. Sk. 3016. Sk. 3015/1. Sk. 3014. Sk. 3011. Sk. 3010. Sk. 3005. Sk. )
Kırklar ( Karatekeli Cd. )
10 aralık Buca
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 17:00
BUCA / İZMİR
Karacaağaç ( 4018. Sk. Kırıklar Yolu Üzeri Sk. YOLÜSTÜ SOKAK 4023. Sk. 4004/1. Sk. 4017/1. Sk. 4024. Sk. 4028. Sk. Şehit Er Zeki Toker Cd. Yağ Yeri Grubu Küme Evleri 4005/3. Sk. Kolcu Bağı Grubu Sk. 4010/1. Sk. Yolüstü Mevkii Sk. Meşelik Yolu Sk. Dede Sk. Belenbaşı Yolu Üzeri Sk. 4022. Sk. 4020. Sk. 4019. Sk. 4017. Sk. 4016. Sk. 4015. Sk. 4014. Sk. 4013. Sk. 4012. Sk. 4011. Sk. 4010. Sk. 4009. Sk. 4008. Sk. 4007. Sk. 4006. Sk. 4005/2. Sk. 4005/1. Sk. 4005. Sk. 4004. Sk. 4003. Sk. 4002. Sk. 4001. Sk. )
Kırklar ( 5025/5. Sk. Karabağlar Sk. 5025/3. Sk. 5025/2. Sk. )
11 Aralık Buca
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 17:00
Kırklar ( 5031. Sk. 5033/1. Sk. 5027. Sk. 5025. Sk. İpek Küme Evleri 6007. Sk. 5015. Sk. 5027/1. Sk. Kocaorman Mevkii 5031/1. Sk. Karataş Sk. 5023. Sk. 5002/4. Sk. 5025/4. Sk. 5028. Sk. 5025/1. Sk. 5033. Sk. 5000. Sk. 5025/2. Sk. 5026. Sk. 5030. Sk. Karabağlar Sk. Karatekeli Cd. 5020. Sk. Mevlana Cd. 5009. Sk. 5011. Sk. 5017. Sk. 5019. Sk. 5022. Sk. 5021. Sk. 5029. Sk. 5024. Sk. Demokrasi Cd. 5005. Sk. 5004. Sk. 5006. Sk. 5007. Sk. 5008. Sk. 5010. Sk. 5016. Sk. 5012. Sk. 5013. Sk. 5002. Sk. 5001. Sk. 5003. Sk. 5014. Sk. 5018. Sk. 5028/1. Sk. 5002/3. Sk. )
Doğancılar ( 6002. Sk. 6003. Sk. 6003/1. Sk. 6004. Sk. 6005. Sk. 6006. Sk. 6002/1. Sk. 6010. Sk. 6004/1. Sk. 6013. Sk. 6030. Sk. 6015. Sk. 6001. Sk. Yunus Emre Cd. )
11 Aralık Gaziemir
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 13:00
GAZİEMİR / İZMİR
Sevgi ( 957. Sk. 957/1. Sk. 950. Sk. )
Karabağlar
9 Aralık
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 13:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Poligon ( 123/5. Sk. 123/7. Sk. 123/9. Sk. 123. Sk. 123/10. Sk. 123/11. Sk. 123/12. Sk. 123/19. Sk. 123/2. Sk. 123/3. Sk. 123/4. Sk. )
KARABAĞLAR / İZMİR
Poligon ( 124. Sk. 124/1. Sk. 124/2. Sk. 48. Sk. 52. Sk. İnönü Cd. 123. Sk. 123/1. Sk. 123/5. Sk. )
10 Aralık Karabağlar
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
01:00 - 05:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Uğur Mumcu ( 5757/5. Sk. 5757/32. Sk. 5757/30. Sk. 5757/29. Sk. 5757/26. Sk. 5757/25. Sk. 5757/24. Sk. 5757/2. Sk. 5757. Sk. 5755. Sk. 5714/4. Sk. 5714/2. Sk. 5673/5. Sk. 5672. Sk. 5662. Sk. 5661. Sk. 5660. Sk. 5659. Sk. 5656. Sk. 5652. Sk. )
Sarıyer ( 5714/3. Sk. 5679. Sk. 5677. Sk. 5673/6. Sk. 5673/2. Sk. )
10 Aralık Karabağlar
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 13:00
Yüzbaşı Şerafettin ( Yüzbaşı Şerafettin Parkı İçi Yolu 3972/2. Sk. 3974. Sk. 3974/1. Sk. 3980. Sk. )
Gazi ( 3820/1. Sk. 3820/2. Sk. 3820/3. Sk. 3820/5. Sk. 3876. Sk. 3876/2. Sk. 3880. Sk. 3881. Sk. 3881/1. Sk. 3881/2. Sk. 3900. Sk. 3900/3. Sk. 3900/4. Sk. 3900/6. Sk. 3900/7. Sk. Ferdi Sefa Kılıç Sk. Murat Yolu )
Umut ( 3835. Sk. 3839. Sk. 3864. Sk. 3865. Sk. 3866. Sk. 3868. Sk. )
10 Aralık Karabağlar
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
14:00 - 18:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Ali Fuat Erden ( 9782. Sk. Öğretmen Rasime Şeyhoğlu Sk. 9757. Sk. 9754. Sk. 9763/1. Sk. 9770. Sk. 9770/1. Sk. 9771. Sk. 9780. Sk. 9783. Sk. ) Limontepe ( 9761. Sk. )
11 Aralık Karabağlar
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 13:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Abdi İpekçi ( 3724. Sk. 3725. Sk. 3723. Sk. 3721. Sk. 3720. Sk. 3696. Sk. 3695. Sk. 3694. Sk. 3692. Sk. 3685/1. Sk. )
İhsan Alyanak ( 4991. Sk. 4960. Sk. 4957. Sk. )
11 Aralık Karabağlar
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
14:00 - 18:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Abdi İpekçi ( 4951. Sk. 3709. Sk. 3706. Sk. 3705. Sk. 3704. Sk. 3703. Sk. 3702. Sk. 3701. Sk. 3700. Sk. 3699. Sk. 3692. Sk. 3690. Sk. 3691. Sk. 3698. Sk. 3697. Sk. 3686. Sk. 3687. Sk. 3689. Sk. 3711. Sk. 3712. Sk. 3713. Sk. 3720. Sk. 4240. Sk. )
11 Aralık Karabağlar
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
KARABAĞLAR / İZMİR
General Kazım Özalp ( 47/14. Sk. 47/6. Sk. 47/5. Sk. 47/4. Sk. 47/3. Sk. 47/20. Sk. 47/2. Sk. 47/9. Sk. 46/16. Sk. 47/12. Sk. 47/10. Sk. 46/19. Sk. 47. Sk. 47/1. Sk. 47/7. Sk. 47/18. Sk. )
Karşıyaka 11 Aralık
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 15:00
KARŞIYAKA / İZMİR
Cumhuriyet ( 6643. Sk. 6642. Sk. 6641. Sk. 6604. Sk. 6640. Sk. 6639. Sk. 6647/1. Sk. 6647. Sk. 6646. Sk. 6645/2. Sk. 6645/1. Sk. 6645. Sk. 6644. Sk. 6638. Sk. 6607. Sk. 6615. Sk. 6616. Sk. 6617. Sk. 6618. Sk. 6620. Sk. 6621. Sk. 6633/1. Sk. 6654. Sk. 6654/1. Sk. 6657. Sk. 6722. Sk. 6722/2. Sk. 6636. Sk. 6617/1. Sk. 6652. Sk. 6651. Sk. 6650. Sk. 6648. Sk. )
Konak 9 aralık
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 11:00
KONAK / İZMİR
Etiler ( 1281. Sk. 1274. Sk. 1269. Sk. 1257. Sk. 1250. Sk. 1284. Sk. 1283. Sk. 1275. Sk. )
Oğuzlar ( Gaziler Cd. 1255. Sk. 1254. Sk. )
Kocakapı ( 1282. Sk. )
Konak 9 aralık
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
11:00 - 13:00
KONAK / İZMİR
Kocakapı ( 1250. Sk. 1250/1. Sk. Gaziler Cd. 1039/1. Sk. )
Oğuzlar ( 1253. Sk. 1251. Sk. 1251/2. Sk. 1252. Sk. )
Hilal
Konak 9 aralık
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
11:00 - 13:00
KONAK / İZMİR
Kocakapı ( 1039. Sk. Gaziler Cd. 1039/1. Sk. )
Konak 9 Aralık
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
13:00 - 15:00
Zeytinlik ( 1164/1. Sk. 1164. Sk. 1163. Sk. )
Ferahlı ( 3497. Sk. 1170. Sk. 1162/1. Sk. 1162. Sk. Gürçeşme Cd. 3501. Sk. )
Levent ( 3496. Sk. )
Küçükada ( 2225. Sk. 2231. Sk. 1433. Sk. 3559. Sk. 3557. Sk. 2235. Sk. 2234. Sk. 2233. Sk. 2232. Sk. )
09 Aralık 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 16:00
KONAK / İZMİR
Atamer ( 2597. Sk. 2602. Sk. 2603. Sk. 2604. Sk. 2605. Sk. 2606. Sk. 2608. Sk. 2609. Sk. 2609/1. Sk. 2581. Sk. 2583. Sk. 2583/1. Sk. 2591. Sk. 2610. Sk. 2611. Sk. 2612. Sk. 2613. Sk. 2614. Sk. 2614/1. Sk. Arı Cd. )
Mehmet Akif ( Celal Yılmaz Parkı İçi Yolu )
09 Aralık 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 16:00
KONAK / İZMİR
Çınartepe ( 2626. Sk. 2627. Sk. 2627/1. Sk. 2628. Sk. Dicle Cd. Çamlık Cd. 2618. Sk. 2620. Sk. 2624. Sk. 2625. Sk. )
Atamer ( 2581. Sk. Arı Cd. 2614/1. Sk. 2614. Sk. 2613. Sk. )
Mehmet Akif ( Celal Yılmaz Parkı İçi Yolu )
10 Aralık 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
KONAK / İZMİR
Umurbey ( İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğü Girişi Atatürk Cd. )
Alsancak ( Kıbrıs Şehitleri Cd. 1476/1. Sk. )
10 Aralık 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
KONAK / İZMİR
Alsancak ( Atatürk Cd. Kıbrıs Şehitleri Cd. Cumhuriyet Blv. 1476/1. Sk. 1476. Sk. )
10 Aralık 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 11:00
KONAK / İZMİR
Turgut Reis ( 306. Sk. Dario Moreno Sk. Mustafa Kemal Sahil Blv. Şehit Kemal Keser Sk. Mithatpaşa Cd. 301. Sk. 305. Sk. )
Akın Simav ( 270. Sk. )
10 Aralık 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
11:00 - 13:00
KONAK / İZMİR
Mithatpaşa ( 206. Sk. 213. Sk. 226. Sk. )
Murat Reis ( 242. Sk. 199. Sk. 222. Sk. 223. Sk. 227. Sk. )
10 Aralık 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
13:00 - 15:00
KONAK / İZMİR
Murat Reis ( 255. Sk. 255/1. Sk. 255/2. Sk. 247. Sk. )
10 Aralık 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
15:00 - 17:00
KONAK / İZMİR
Barbaros ( 305. Sk. 340. Sk. 304. Sk. 339. Sk. Şehit Nihatbey Cd. 358. Sk. )
Turgut Reis ( 313. Sk. )
11 Aralık 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
KONAK / İZMİR
Alsancak ( 1475. Sk. 1456. Sk. 1474. Sk. 1473. Sk. 1472. Sk. 1471. Sk. 1460. Sk. )
Umurbey ( Atatürk Cd. )