İzmir’in Seferihisar ilçesinde gece vakti yağma suçundan kesinleşmiş 13 yıl 4 ay 10 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü, Güven Timleri’nin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Firari hükümlü için gizli takip başlatıldı

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, uzun süredir aranması bulunan D.E. isimli hükümlünün Seferihisar’da saklandığına yönelik bilgi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, firarinin yerini tespit edebilmek için bölgeyi bir süre gizli takibe aldı.

Saklandığı adrese baskın düzenlendi

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda D.E.’nin saklandığı adres kesin olarak belirlendi. Güven Timleri tarafından düzenlenen baskında hükümlü kıskıvrak yakalandı.

D.E.’nin, gece vakti yağma suçundan 13 yıl 4 ay 10 gün hapis cezası nedeniyle uzun süredir firari durumda olduğu öğrenildi.

Cezaevine teslim edildi

Yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Yetkililer, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların kesintisiz sürdüğünü belirtti.