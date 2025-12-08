Son Mühür / Osman Günden - Vezirhan Belde Belediyesi’nin Aralık ayı meclis toplantısında MHP’li Belediye Başkanı Hüseyin Ocak’ın kamu görevlilerini hedef alan ifadeleri kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı. Ocak'a birçok tepki gelirken, bir tepki de Tüm Yerel Sen Genel Örgütlenme Sekreteri Devrim Onur Erdağ'dan geldi.

"Siyaset değil düşmanlaştırmadır!"

Tepkisini dile getiren Erdağ, "Kamu çalışanlarını toplumun önüne atmak, onları suçlayarak siyasal pozisyon devşirmek kabul edilemez. Bu, hem devlet geleneğine hem de kamusal hizmetin değerine yönelik açık bir saldırıdır. Kamu görevlilerini hedef göstermek, siyaset değil düşmanlaştırmadır. Kamu görevlileri, belediyelerden sağlık hizmetine, eğitimden afet çalışmalarına kadar sosyal devletin bütün alanlarını ayakta tutan temel güçtür. Memurun emeğini değersizleştirmek, devlet mekanizmasını itibarsızlaştırmak anlamına gelir." dedi.

"Her memur devlet adına görev yapmaktadır!"

Açıklamalarına devam eden Erdağ, "Toplumun vergisiyle kamu hizmetinin yürütülmesi anayasal görevdir. Her memur devlet adına görev yapmaktadır. Bu görev ve statüyü aşağılayan söylemler, anayasa ve kamu görevlileri mevzuatı açısından açıkça sorunludur. Gerekirse sendikal başvuru ve hukuki süreçleri derhal işletiriz. Biz sosyal demokrat gelenekten gelen bir kamu emekçileri sendikasıyız. Belediyelerde eşitlikçi, demokratik ve emek eksenli bir anlayış savunuyoruz.

Kamu görevine dönük itibarsızlaştırma ve ayrıştırma girişimlerinin tamamına karşıyız ve her koşulda mücadele edeceğiz. Yerel yönetimlerde kamu çalışanlarına yönelik her hakaret, doğrudan halkın hizmet alma hakkına yönelmiştir. Bu nedenle söz konusu açıklamalar yalnızca emekçiyi değil, kamu yararını hedef almaktadır. Özür değil, zihniyet değişimi talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

